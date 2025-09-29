Министр обороны Германии заявил, что бюрократия душит производство оружия в Европе

Евросоюз продолжает полемику вокруг помощи Киеву и тревоги по поводу некой растущей угрозы с востока. Обсудить это в Варшаву сегодня, 29 сентября, съехались представители НАТО и ЕС, а также спецпосланник США по Украине Кит Келлог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке – разговоры ни о чем, а в финале – расплывчатое итоговое заключение.

Однако уловить суть бурления евроверхушки все-таки удалось. Громче и печальнее всех прозвучал голос Германии. Министр обороны заявил, что Европа не справляется с наращиванием объемов оборонной промышленности. По его словам, это происходит из-за бюрократии, которая душит производство оружия и тормозит его поставки в Украину. Писториус предложил создать более гибкую нормативно-правовую базу. Он считает, что это отвечает собственным стратегическим интересам Европы, так как США все чаще смотрят в сторону других регионов.