«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске

Лёгкие па, чувство ритма и хорошее настроение – за 60.
Выход на пенсию – отличный повод стать моложе душой.
Лёгкие па, чувство ритма и хорошее настроение – за 60.
Выход на пенсию – отличный повод стать моложе душой.
В каждом районе Минска есть центр обслуживания, где люди достойного возраста могут петь, танцевать, играть в театре, изучать компьютер и иностранные языки.
А главное – общаться.
Альбина Пожаева, пенсионер:
Через 2 месяца мне будет 78 лет. 6 лет, как образовался наш замечательный танцевальный коллектив «Дебют». Мы безумно любим наши танцы. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь бросить эти танцы, потому что это продлевает всем нам жизнь.
Единственный кавалер в «Дебюте» – Григорий Клейко.
Из своих 70 лет, в танцах он 60.
Григорий Клейко, пенсионер:
Я ещё лет 20-30 могу танцевать.
Если ляжешь на диван, через год уже можешь не встать.
Ближе к весне, кроме танцевальных туфель, участники коллектива приносят на занятия рассаду и угощения.
Станислава Миловзорова:
Уже бежишь на эту репетицию, а вдруг Мариночка новое движение покажет, новый танец.
Творческий ум Аллы раньше планировал проекты рудников в «Белгорхимпроме».
А теперь вместе с другими танцорами – она ещё и волонтер Красного Креста. В этом году они своими руками сделали новогодние подарки для детей-инвалидов.
Алла Бровцина:
Когда человек выходит на пенсию, кажется для некоторых, что это уже наступает старость. Это не так.
Это – открытие новых возможностей.
Когда Марина пришла преподавать танцы в центр социального обслуживания Первомайского района, в коллективе было 3 человека.
Спустя 6 лет, основной состав – уже 18 танцоров.
Марина Сирко, руководитель танцевального коллектива «Дебют»:
Даёт очень много положительных эмоций. И настроение даёт, и желание, и творчество, и вдохновение.
«Старость – не радость» – явно не про тех, кто выбирает движение и общение.
Елена Коноплева, директор территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:
Отделение дневного пребывания предусматривает пребывание человека здесь от 2 до 8 часов. Они посещают различные кружки. При этом, они могут перекусить, отдохнуть, при необходимости.
Уже в начале февраля неподалеку от центра начнётся создание терапевтического сада для пожилых людей.
Теперь заядлые дачники смогут проявлять своё творчество в общем саду.
Альбина Пожаева:
Мы будем сами принимать участие, как волонтёры.
Мы будем высаживать цветы – с дач будут привозить.
Будут скамейки в разных ракурсах. Это – интереснейшее мероприятие.