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«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске

15 января 2018 17:20
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Лёгкие па, чувство ритма и хорошее настроение – за 60.

Выход на пенсию – отличный повод стать моложе душой.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-1


В каждом районе Минска есть центр обслуживания, где люди достойного возраста могут петь, танцевать, играть в театре, изучать компьютер и иностранные языки.

А главное – общаться.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-4


Альбина Пожаева, пенсионер:
Через 2 месяца мне будет 78 лет. 6 лет, как образовался наш замечательный танцевальный коллектив «Дебют». Мы безумно любим наши танцы. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь бросить эти танцы, потому что это продлевает всем нам жизнь.

Единственный кавалер в «Дебюте» – Григорий Клейко.

Из своих 70 лет, в танцах он 60.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-7


Григорий Клейко, пенсионер:
Я ещё лет 20-30 могу танцевать.

Если ляжешь на диван, через год уже можешь не встать.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-10

Ближе к весне, кроме танцевальных туфель, участники коллектива приносят на занятия рассаду и угощения.
Станислава Миловзорова:
Уже бежишь на эту репетицию,  а вдруг Мариночка новое движение покажет, новый танец.

Творческий ум Аллы раньше планировал проекты рудников в «Белгорхимпроме».

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-13

А теперь вместе с другими танцорами – она ещё и волонтер Красного Креста. В этом году они своими руками сделали новогодние подарки для детей-инвалидов.

Алла Бровцина:
Когда человек выходит на пенсию, кажется для некоторых, что это уже наступает старость. Это не так.

Это – открытие новых возможностей.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-16

Когда Марина пришла преподавать танцы в центр социального обслуживания Первомайского района, в коллективе было 3 человека.

Спустя 6 лет, основной состав – уже 18 танцоров.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-19

Марина Сирко, руководитель танцевального коллектива «Дебют»:
Даёт очень много положительных эмоций. И настроение даёт, и желание, и творчество, и вдохновение.

«Старость – не радость» – явно не про тех, кто выбирает движение и общение.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-22


Елена Коноплева, директор территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:
Отделение дневного пребывания предусматривает пребывание человека здесь от 2 до 8 часов. Они посещают различные кружки. При этом, они могут перекусить, отдохнуть, при необходимости.

Уже в начале февраля неподалеку от  центра начнётся создание терапевтического сада для пожилых людей.

Теперь заядлые дачники смогут проявлять своё творчество в общем саду.

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске-25


Альбина Пожаева:
Мы будем сами принимать участие, как волонтёры.

Мы будем высаживать цветы – с дач будут привозить.

Будут скамейки в разных ракурсах. Это – интереснейшее мероприятие. 

Соцзащита в Минске: «Большой город»

# общество # Пенсионеры # Альбина Пожаева # Григорий Клейко # Станислава Миловзорова # Марина Сирко # Алла Бровцина # Елена Коноплева

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