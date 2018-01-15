Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами

Валентина Ивановна 24 года назад родила дочь. Диагноз ребёнка – детский церебральный паралич – навсегда изменил жизнь семьи.

С сентября 2017 года Валентина может привести дочь в центр дневного пребывания в Московском районе.

Валентина Козлова:

Открыли такой центр, и я очень благодарна, коллективу очень благодарна. Моей Наташе здесь очень нравится.

Центр рассчитывался на 8 человек с тяжёлой формой инвалидности.



Сегодня – уже 16 постоянных посетителей.

Родители половины из них смогли выйти на работу.



Таисия Зенова, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:

В 2016 году Беларусь ратифицировала конвенцию о правах людей с инвалидностью, был расширен перечень медицинских показаний для посещения центров дневного пребывания.

В числе сотрудников – не просто социальные работники, но и дефектологи, логопеды и младший медицинский персонал.

Александра Панасюк, СТВ:

Эта комната психологической разгрузки была создана руками работников центра. Например, этот угол сделан из обруча и лент, однако теперь каждый молодой человек с особенностями развития может прийти сюда, отдохнуть и уединиться.

Молодые люди быстро устают и им необходимо такое место.



Своё творчество сотрудники проявили и при оформлении кухни, и при расширении сферы своей работы.

Елена Демидова, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:

Мы пытаемся повысить уровень толерантности белорусского населения к людям с инвалидностью. Для того, чтобы увидеть людей с разными формами инвалидности на улице – это было ни для кого не ново, не вызывало внутри каких-то тревожных чувств.



Каждый работающий минчанин каждый месяц платит 13 или 16 процентов подоходного налога.