Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами

Валентина Ивановна 24 года назад родила дочь.
Диагноз ребёнка – детский церебральный паралич – навсегда изменил жизнь семьи.
Валентина Ивановна 24 года назад родила дочь.
Диагноз ребёнка – детский церебральный паралич – навсегда изменил жизнь семьи.
С сентября 2017 года Валентина может привести дочь в центр дневного пребывания в Московском районе.
Валентина Козлова:
Открыли такой центр, и я очень благодарна, коллективу очень благодарна. Моей Наташе здесь очень нравится.
Центр рассчитывался на 8 человек с тяжёлой формой инвалидности.
Сегодня – уже 16 постоянных посетителей.
Родители половины из них смогли выйти на работу.
Таисия Зенова, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:
В 2016 году Беларусь ратифицировала конвенцию о правах людей с инвалидностью, был расширен перечень медицинских показаний для посещения центров дневного пребывания.
В числе сотрудников – не просто социальные работники, но и дефектологи, логопеды и младший медицинский персонал.
Александра Панасюк, СТВ:
Эта комната психологической разгрузки была создана руками работников центра. Например, этот угол сделан из обруча и лент, однако теперь каждый молодой человек с особенностями развития может прийти сюда, отдохнуть и уединиться.
Молодые люди быстро устают и им необходимо такое место.
Своё творчество сотрудники проявили и при оформлении кухни, и при расширении сферы своей работы.
Елена Демидова, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:
Мы пытаемся повысить уровень толерантности белорусского населения к людям с инвалидностью. Для того, чтобы увидеть людей с разными формами инвалидности на улице – это было ни для кого не ново, не вызывало внутри каких-то тревожных чувств.
Каждый работающий минчанин каждый месяц платит 13 или 16 процентов подоходного налога.
Эти деньги формируют бюджет города. В 2018 году на социальную сферу в Минске будет потрачено более половины бюджетных средств – 2,5 миллиарда рублей.
А это значит, что каждый житель вносит свой вклад в жизни как тех, кому уже стоит подумать о себе, так и тех, у кого с рождения не получится это сделать.