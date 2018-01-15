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Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами

15 января 2018 17:20
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Валентина Ивановна 24 года назад родила дочь.

Диагноз ребёнка – детский церебральный паралич – навсегда изменил жизнь семьи.

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами-1

С сентября 2017 года Валентина может привести дочь в центр дневного пребывания в Московском районе.
Валентина Козлова:
Открыли такой центр, и я очень благодарна, коллективу очень благодарна. Моей Наташе здесь очень нравится.

Центр рассчитывался на 8 человек с тяжёлой формой инвалидности.

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами-4


Сегодня – уже 16 постоянных посетителей.

Родители половины из них смогли выйти на работу.

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами-7


Таисия Зенова, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:
В 2016 году Беларусь ратифицировала конвенцию о правах людей с инвалидностью, был расширен перечень медицинских показаний для посещения центров дневного пребывания.
В числе сотрудников – не просто социальные работники, но и дефектологи, логопеды и младший медицинский персонал.
Александра Панасюк, СТВ:
Эта комната психологической разгрузки была создана руками работников центра. Например, этот угол сделан из обруча и лент, однако теперь каждый молодой человек с особенностями развития может прийти сюда, отдохнуть и уединиться.

Молодые люди быстро устают и им необходимо такое место.

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами-10


Своё творчество сотрудники проявили и при оформлении кухни, и при расширении сферы своей работы.
Елена Демидова, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска:
Мы пытаемся повысить уровень толерантности белорусского населения к людям с инвалидностью. Для того, чтобы увидеть людей с разными формами инвалидности на улице – это было ни для кого не ново, не вызывало внутри каких-то тревожных чувств.  

Каждый работающий минчанин каждый месяц платит 13 или 16 процентов подоходного налога.

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами-13

Эти деньги формируют бюджет города. В 2018 году на социальную сферу в Минске будет потрачено более половины бюджетных средств – 2,5 миллиарда рублей.

А это значит, что каждый житель вносит свой вклад в жизни  как тех, кому уже стоит подумать о себе, так и тех, у кого с рождения не получится это сделать. 

Соцзащита в Минске: «Большой город»

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Валентина Козлова # Таисия Зенова # Елена Демидова

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