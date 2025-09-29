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Трамп созвал лидеров Конгресса в попытке избежать приостановления работы правительства

29 сентября 2025 16:55
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Тем временем за океаном Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу в попытке выжать компромисс по финансированию правительства и избежать шатдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее глава США поставил дедлайн Конгрессу согласовать бюджет до 1 октября, иначе сотни тысяч чиновников уйдут в неоплачиваемые отпуска или вовсе будут уволены. При этом Сенат уже отклонил два законопроекта о финансировании кабмина.

Трамп созвал лидеров Конгресса в попытке избежать приостановления работы правительства-2

Поскольку Конгресс уходил на перерыв, времени для согласования нового бюджета остается совсем немного – всего два дня. Ситуацию осложняет и то, что республиканцы и демократы заняли непримиримые позиции. 

Для одних решение проблемы – сдерживание расходов и усиление политического давления. Для других – защита социальных программ и требование более масштабного финансирования. В то же время президент демонстрирует двусмысленную позицию. Он очевидно готов к прекращению работы правительства, но перекладывает ответственность за кризис на демократов. 

Трамп созвал лидеров Конгресса в попытке избежать приостановления работы правительства-4

Эксперты уверены, что на кону не просто политическая ссора. На этот раз шатдаун ударит по штатам больнее, чем обычно, и может привести к ослаблению доллара. Напомним, что правительство приостанавливало работу более 20 раз. Рекордный из случаев длился 35 дней и также пришелся на администрацию Трампа. При этом уроки прошлого показывают – чем дольше длится федеральный паралич, тем глубже его следы в экономике и обществе.

# США # Дональд Трамп

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