Трамп созвал лидеров Конгресса в попытке избежать приостановления работы правительства

Тем временем за океаном Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу в попытке выжать компромисс по финансированию правительства и избежать шатдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее глава США поставил дедлайн Конгрессу согласовать бюджет до 1 октября, иначе сотни тысяч чиновников уйдут в неоплачиваемые отпуска или вовсе будут уволены. При этом Сенат уже отклонил два законопроекта о финансировании кабмина.

Поскольку Конгресс уходил на перерыв, времени для согласования нового бюджета остается совсем немного – всего два дня. Ситуацию осложняет и то, что республиканцы и демократы заняли непримиримые позиции. Для одних решение проблемы – сдерживание расходов и усиление политического давления. Для других – защита социальных программ и требование более масштабного финансирования. В то же время президент демонстрирует двусмысленную позицию. Он очевидно готов к прекращению работы правительства, но перекладывает ответственность за кризис на демократов.