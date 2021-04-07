Соцзащита, оздоровление и адресная помощь. В Беларуси обсудили планы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС
Новости Беларуси. Чернобыль спустя 35 лет. 7 апреля в нижней палате парламента депутаты обсудили планы по преодолению последствий аварии, а также существующие проблемы в пострадавших регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет». Ликвидатор об аварии на Чернобыльской АЭС и о том, что изменилось за 35 лет
Чернобыльская катастрофа нанесла колоссальный ущерб Беларуси. Ее последствия дают о себе знать и сегодня. От дней смятения и траура наша страна прошла путь до создания комплексных государственных и союзных программ. Они позволили обеспечить социальную защиту населения и сохранить экологическую стабильность в регионах.
Так, сегодня все пострадавшие от чернобыльской аварии имеют ряд льгот – это оздоровление в санаториях, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищная и адресная помощь.
Накануне также была подписана шестая государственная программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
На чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси. На что тратятся эти деньги и чего удалось добиться за 35 лет?
Сергей Шпарло, начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси:
Есть новый раздел в данной государственной программе нашей – это развитие санаторно-курортного лечения и оздоровления детей. Здесь мы подразумеваем улучшение материальной базы наших детских реабилитационно-оздоровительных центров. Есть несколько объектов, которые необходимо завершить, окончание строительства в этом году: на территории детских реабилитационно-оздоровительных центров – это в Витебской области ДРОЦ «Жемчужина» и в Минской области – ДРОЦ «Надежда».
Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:
Основополагающий закон был – это социальная защита граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и радиационный контроль за территориями, которые подверглись радиоактивному загрязнению. Эти законодательные акты претерпели свои изменения с учетом правоприменительной практики, и они полностью на сегодня удовлетворяют всем потребностям в социальной защите граждан, проживающих на территориях загрязненных, ну и лиц, которые непосредственно принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
На реализацию программы направят почти 3 миллиарда рублей, более половины – на соцзащиту пострадавшего населения. А в день годовщины чернобыльской катастрофы – 26 апреля – во всех регионах Беларуси традиционно пройдут памятные мероприятия.