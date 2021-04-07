Соцзащита, оздоровление и адресная помощь. В Беларуси обсудили планы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Чернобыль спустя 35 лет. 7 апреля в нижней палате парламента депутаты обсудили планы по преодолению последствий аварии, а также существующие проблемы в пострадавших регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет». Ликвидатор об аварии на Чернобыльской АЭС и о том, что изменилось за 35 лет

Чернобыльская катастрофа нанесла колоссальный ущерб Беларуси. Ее последствия дают о себе знать и сегодня. От дней смятения и траура наша страна прошла путь до создания комплексных государственных и союзных программ. Они позволили обеспечить социальную защиту населения и сохранить экологическую стабильность в регионах.