Сделал будёновку из польской формы, шинель – из немецкого кителя. Рассказываем о легендарном командире партизанского отряда «Патриот»

Бьется в тесной печурке огонь или добро пожаловать в партизанский лагерь. Антуражная экспозиция с землянками в музее истории Великой Отечественной войны, как кадры кинохроники. Ее сопровождают шепот ветра и пение птиц.

Восстанавливали оружие, найденное на поле боя. Экскурсия специально для вас.

Владимир Григорьев, старший научный сотрудник отдела истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Здесь находится штабная землянка. На стене землянки уникальный экспонат – самодельное знамя штаба соединения партизанских отрядов Минской области, сделанное из байкового одеяла, перекрашенного в красный цвет. При этом надписи, рисунки, буквы вышиты теми нитями, которые были вытянуты партизанами из парашютных строп тех самых парашютов, на которых Красная армия сбрасывала партизанам ценные грузы.

Живая энциклопедия быта. Здесь вам расскажут, как поднимали на ноги партизан и оборудовали госпитали. Как хирурги делали халаты из парашютов, потому что ткань мгновенно высыхала после кипячения. Как вместо мыла использовали золу, а лучше любого порошка была баня-колокольчик. Белье прожаривали над костром и прогоняли паразитов. От озноба спасались лесными отварами и даже умудрялись строить русскую печь.

Екатерина Сугойдь-Зубович, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В данной части экспозиции находится партизанская кухня. Как вспоминали партизаны, с едой было то густо, то пусто, но всегда чего-то не хватало. В фондах нашего музея хранятся воспоминания одного из комиссаров партизанских отрядов Драчева. Он вспоминал, как в период самого тяжелого голода партизанам приходилось есть суп из ежиков. Причем он вспоминал, что в первый раз, когда они ели этот суп, сами партизаны не хотели есть это мясо, вроде бы из вежливости оставляли кусочек другому партизану. Но в следующий раз, когда они проголодались, они ели этот суп и со временем привыкли, даже полюбили его.

В центре внимания – неуловимые мстители, для которых каждый день был подвигом. Среди них мастер подрывного дела, человек-стратег Александр Семенович Азончик. Он блестяще руководил партизанским отрядом «Патриот», бригадой имени Буденного, который провел 439 боевых операций и пустил под откос 47 вражеских эшелонов.

Свидетель тому оригинальный телефонный шнур – настоящее оружие.

Владимир Григорьев:

Эта шапка-буденовка была сделана им самим из польской формы, в которой он вернулся в 1939 году домой.

Китель он снял с убитого немца в 1941 году, сам собственноручно его перешил, используя пуговицы от старой польской формы, и носил этот китель вплоть до соединения его отряда с частями Красной армии. И здесь мы видим, к примеру, штыковые винтовки. Их Александр Семенович хранил в своем доме со времен Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны он приделал металлическую ручку и этим штыком заколол трех фашистов у себя дома.

Курительная трубка, карманные часы и пистолет Walther рассказывают нам бессмертную историю Героя Советского Союза – Бориса Адамовича Булата. Он оказался на фронте с первых дней войны, а на пятый старшему лейтенанту осколком от снаряда раздробило кисть так, что он лишился руки. Но боль сделала еще сильнее. С ноября 1943 по июнь 1944-го он был командиром легендарной партизанской бригады «Вперед» в Барановичской области. Екатерина Сугойдь-Зубович:

Представлен уникальный предмет – шинно-гильзовый протез правого предплечья с шарниром в области локтевого сустава, который изготовил для Булата в сложных полевых условиях Налибокской пущи главный хирург Лидского партизанского соединения Юрий Ильич Тайц в конце 1943 года. С помощью этого протеза командир мог владеть оружием, участвовал в боевых действиях. Представлены награды героя. Главная награда – «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.