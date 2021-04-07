Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упростили и сделали более понятным для обывателей законопроект по социальным нормативам и минимальной зарплате. Согласно ему материальная помощь от государства тесно связана с бюджетом прожиточного минимума.

Олег Семенчук, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если ранее размер минимальной заработной платы просчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то сейчас, в связи с отменой минимального потребительского бюджета, он будет устанавливаться в размере не ниже 30 % от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, которая будет определяться по прогнозам социально-экономического развития нашей страны на следующий период.