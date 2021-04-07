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Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?

07 апреля 2021 11:24
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Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?

Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?-1

Упростили и сделали более понятным для обывателей законопроект по социальным нормативам и минимальной зарплате. Согласно ему материальная помощь от государства тесно связана с бюджетом прожиточного минимума.  

Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?-4

Олег Семенчук, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Если ранее размер минимальной заработной платы просчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то сейчас, в связи с отменой минимального потребительского бюджета, он будет устанавливаться в размере не ниже 30 % от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, которая будет определяться по прогнозам социально-экономического развития нашей страны на следующий период.  

Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении (подробнее об этом читайте здесь).   

# Зарплаты в Беларуси # общество # Олег Семенчук # Фотофакт

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