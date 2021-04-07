Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?
Упростили и сделали более понятным для обывателей законопроект по социальным нормативам и минимальной зарплате. Согласно ему материальная помощь от государства тесно связана с бюджетом прожиточного минимума.
Олег Семенчук, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если ранее размер минимальной заработной платы просчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то сейчас, в связи с отменой минимального потребительского бюджета, он будет устанавливаться в размере не ниже 30 % от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, которая будет определяться по прогнозам социально-экономического развития нашей страны на следующий период.
Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении (подробнее об этом читайте здесь).