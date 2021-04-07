Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?
Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь автомобилистов комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении законопроект о дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведения, прозвучавшие в Овальном зале, прежде всего касаются безопасности и защищают интересы бизнеса.
Так, водители смогут получить удостоверения международного образца. В автошколах упростят порядок использования маршрутов, по которым курсантов обучают вождению.
Россияне на территории нашей страны смогут использовать водительское удостоверение своего национального образца.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для бизнеса это в первую очередь автошколы, для которых упраздняется контроль за обучением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации. Для станций технической диагностики также упраздняется контроль порядка проведения гостехосмотров. Для автопредприятий нет необходимости уже согласовывать маршрут движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Для этого есть специализированные учреждения, входящие в систему Минтранса.