Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь автомобилистов комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении законопроект о дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для бизнеса это в первую очередь автошколы, для которых упраздняется контроль за обучением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации. Для станций технической диагностики также упраздняется контроль порядка проведения гостехосмотров. Для автопредприятий нет необходимости уже согласовывать маршрут движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Для этого есть специализированные учреждения, входящие в систему Минтранса.