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«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?

07 апреля 2021 14:00
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Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?-1

В первом чтении принят и Кодекс об образовании. Парламентарии предлагают сделать обязательным получение общего среднего образования. Внедряться будут инклюзивные подходы, дистанционный формат. Кроме того, юные белорусы смогут пойти в школу как в семь, так и в пять лет по желанию одного из родителей.  

Депутаты также поддержали предложение на законодательном уровне запретить общественным организациям либо каким-либо фондам выдавать себя за образовательные площадки.  

«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как школа, лицей, колледж, университет, институт, академия.

Допустим, скандал с польскими… Это же никакое не учреждение образования. Эта школа – совершенно не школа. Это то же самое: возьмем сейчас 10 человек, соберемся и объявим себя общественной организацией и академией, выпишем один одному по диплому академика и будем раздавать. Теперь вот такие фортели уже не пройдут.  

«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?-7

При разработке законопроектов парламентарии учитывали пожелания самих граждан. Как отметили депутаты, некоторым их положениям уделили несколько лет.  

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# Образование в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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