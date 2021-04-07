«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом чтении принят и Кодекс об образовании. Парламентарии предлагают сделать обязательным получение общего среднего образования. Внедряться будут инклюзивные подходы, дистанционный формат. Кроме того, юные белорусы смогут пойти в школу как в семь, так и в пять лет по желанию одного из родителей.
Депутаты также поддержали предложение на законодательном уровне запретить общественным организациям либо каким-либо фондам выдавать себя за образовательные площадки.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как школа, лицей, колледж, университет, институт, академия.
Допустим, скандал с польскими… Это же никакое не учреждение образования. Эта школа – совершенно не школа. Это то же самое: возьмем сейчас 10 человек, соберемся и объявим себя общественной организацией и академией, выпишем один одному по диплому академика и будем раздавать. Теперь вот такие фортели уже не пройдут.
При разработке законопроектов парламентарии учитывали пожелания самих граждан. Как отметили депутаты, некоторым их положениям уделили несколько лет.
Читайте также:
Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?
«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении
Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?