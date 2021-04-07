«Эта школа – совершенно не школа». В Беларуси запретят общественным организациям выдавать себя за образовательные площадки?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом чтении принят и Кодекс об образовании. Парламентарии предлагают сделать обязательным получение общего среднего образования. Внедряться будут инклюзивные подходы, дистанционный формат. Кроме того, юные белорусы смогут пойти в школу как в семь, так и в пять лет по желанию одного из родителей.

Депутаты также поддержали предложение на законодательном уровне запретить общественным организациям либо каким-либо фондам выдавать себя за образовательные площадки.