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«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении

07 апреля 2021 11:10
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Новости Беларуси. 7 апреля белорусские депутаты в первом чтении приняли Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении-1

Парламентарии предлагают сделать обязательным получение общего среднего образования. Внедряться будут инклюзивные подходы и дистанционный формат.

Кроме того, юные белорусы смогут пойти в школу как в семь, так и в пять лет по желанию одного из родителей.  

«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении-4

Что касается шумихи, которую подняли в соцсетях в последнее время по поводу закрытия лицеев. Парламентарии заверили, что это откровенный фейк. Лицеи всего лишь предлагают переименовать в колледжи, как и ясли-сады в детские сады.  

«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении-7

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
В сфере профессионально-технических, средних специальных учреждений теперь все эти учреждения будут называться колледжами. Но никто не будет трогать классические лицеи и гимназии. То есть просто производится такая унификация. То же самое по оптимизации терминологии, которая вместе с тем расширяет весь спектр услуг, происходит и с таким понятием, как детский сад.  

Я объясню, почему это сделано, почему ушли такие понятия, как ясли-сад и все остальные. Раньше заведующий мог сказать: «А я не буду открывать ясельную группу». Теперь есть понятие «детский сад», оно четко позволяет в этом детском саду иметь ясельные группы и какие угодно.  

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При разработке законопроектов парламентарии учитывали пожелания самих граждан. Как отметили сами депутаты, некоторым их положениям уделили несколько лет.  

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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