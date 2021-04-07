«Никто не будет трогать классические лицеи и гимназии». Кодекс об образовании принят в Беларуси в первом чтении

Кроме того, юные белорусы смогут пойти в школу как в семь, так и в пять лет по желанию одного из родителей.

Что касается шумихи, которую подняли в соцсетях в последнее время по поводу закрытия лицеев. Парламентарии заверили, что это откровенный фейк. Лицеи всего лишь предлагают переименовать в колледжи, как и ясли-сады в детские сады.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В сфере профессионально-технических, средних специальных учреждений теперь все эти учреждения будут называться колледжами. Но никто не будет трогать классические лицеи и гимназии. То есть просто производится такая унификация. То же самое по оптимизации терминологии, которая вместе с тем расширяет весь спектр услуг, происходит и с таким понятием, как детский сад.

Я объясню, почему это сделано, почему ушли такие понятия, как ясли-сад и все остальные. Раньше заведующий мог сказать: «А я не буду открывать ясельную группу». Теперь есть понятие «детский сад», оно четко позволяет в этом детском саду иметь ясельные группы и какие угодно.

Законопроект о дорожном движении приняли в Беларуси. Что изменится для водителей и автошкол?

При разработке законопроектов парламентарии учитывали пожелания самих граждан. Как отметили сами депутаты, некоторым их положениям уделили несколько лет.