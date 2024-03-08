Соцсети демонизируют хлеб. Почему он должен быть в рационе питания?

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Как вы считаете, это доносится истерия какого-то полезного питания – люди действительно стали меньше употреблять хлеба? Вообще, так ли это, вреден ли он?

Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Меньше – видимо, сложно спорить с цифрами, если есть какие-то статистические данные. От себя скажу, что я ежедневно оцениваю рационы девушек, женщин различного возраста, телосложения. Где-то 95 % – всегда есть ежедневно хлеб в рационе один-два раза. Сейчас, конечно, соцсети играют очень большую роль, демонизируют немножко хлеб. Это, на самом деле, не очень хорошо, потому что хлеб, особенно цельнозерновой хлеб обязательно должен быть в рационе.

Юрий Святокум:

В вашем рационе питания он есть?

Эллина Плисакова:

Да, конечно.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю еще потому что раньше хлеб ели обязательно с каким-то блюдом – салатом, супом. Сейчас хлеб – это уже, может быть, даже отдельное блюдо само по себе, если на него авокадо, рыбку красную. Тосты – это уже отдельное блюдо с хлебом.

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