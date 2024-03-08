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Шеф-повар рассказал, каким простым блюдом можно удивить свою вторую половинку

08 марта 2024 13:13
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В гостях студии «Нового утра» на РТР-Беларусь шеф-повар Михаил Анищенко.

Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви.

Александра Каштанова, ведущая:
Не все мужчины умеют готовить. Но все-таки хочется порадовать свою вторую половинку каким-то таким десертом? Может, есть какие-то секреты на скорую руку? Яичница, допустим, с цветочками. Я видела, как красиво готовят помидорно-луковые тюльпаны.

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Это уже какие-то серьезные в готовке люди. Можно просто приготовить – главное же забота. Приготовить вкусный омлет или научиться готовить яйцо пашот, удивить. Это, на самом деле, очень просто.

Александра Каштанова:
Это кажется, что просто. На самом деле, сварить яйцо пашот – это искусство. Это не всегда получается.

Шеф-повар рассказал, каким простым блюдом можно удивить свою вторую половинку-1

Михаил Анищенко:
Просто нужно знать некоторые нюансы, детали, посмотреть пару видео – и все получится.

Ольга Войтенкова, ведущая:
Хорошо, подача для вас важна? Для девушек наверняка важна, а мужчины уделяют этому внимание?

Михаил Анищенко:
Мужчины меньше уделяют внимание подаче, девушки побольше. Визуал блюда – это его продажа. Чем красивее блюдо, тем больше его берут, покупают, хотят попробовать. Но это не значит, что оно будет вкусным. В первую очередь, конечно, внешний вид.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Михаил, а ваше любимое блюдо, чем вас можно удивить?

Михаил Анищенко:
Мое любимое? Шаурма.

Секреты красивого блюда и вкусные рецепты ищите в видео.

# Еда # общество # Александра Каштанова # Михаил Анищенко

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