Шеф-повар рассказал, каким простым блюдом можно удивить свою вторую половинку

В гостях студии «Нового утра» на РТР-Беларусь шеф-повар Михаил Анищенко.

Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви.

Александра Каштанова, ведущая:

Не все мужчины умеют готовить. Но все-таки хочется порадовать свою вторую половинку каким-то таким десертом? Может, есть какие-то секреты на скорую руку? Яичница, допустим, с цветочками. Я видела, как красиво готовят помидорно-луковые тюльпаны.

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Это уже какие-то серьезные в готовке люди. Можно просто приготовить – главное же забота. Приготовить вкусный омлет или научиться готовить яйцо пашот, удивить. Это, на самом деле, очень просто.

Александра Каштанова:

Это кажется, что просто. На самом деле, сварить яйцо пашот – это искусство. Это не всегда получается.