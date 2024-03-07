«Ассортимент продукции расширяется». Что производят хлебопёки потребкооперации?

Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества:

Я хочу, наверное, немножечко сказать о том, что сегодня Потребительская кооперация Республики Беларусь имеет в своем составе 54 хлебопекарных хлебозавода. Среднесуточный объем производства – порядка 270 тонн. То есть около 500 наименований производится только хлебопеками потребительской кооперации. В чем уникальность, наверное, все-таки хлебопечения именно потребительской кооперации – она заключается в том, что мы до сих пор хлеб выпекаем по традиционной технологии хлебопечения на густых заквасках. Поэтому наш хлеб и наша хлебобулочная продукция – смело могу сказать, что она действительно натуральная. Наука идет вперед, не стоит на месте. Это тоже помогает нам – хлебопекам, производителям. Потому что сегодня те разработки, которые проводятся у нас в республике, направлены не только в какой-то узкой плоскости, они разветвлены, то есть каждое направление что-то вносит свое. Сегодня есть в разработке, когда мука обогащается полезными компонентами, где, в свою очередь, улучшаются какие-то свойства той же хлебопекарной муки. Потому что мы понимаем, что есть определенный критерий к качеству муки, ее клейковине. Также мы говорим о том, что сегодня большой ассортимент выпускается хлебобулочных изделий с различными видами зерна, добавками, будь это отруби или какие-то композитные смеси. Это помогает нам продвигать нашу продукцию не только на территории Республики Беларусь. Сегодня есть определенные бренды. Когда звучит название того или иного хлебобулочного изделия, мы уже понимаем, что это изделие именно наше белорусское. Как был хлеб «Нарочанский», я считаю, что уже наша «Бацькава булка» – тоже такой своеобразный бренд именно сдобного изделия. Сегодня эта наука помогает работать хлебопекам, потому что мы не стоим на месте, движемся вперед, ассортимент продукции расширяется. В свою очередь, мы тоже следим за новыми тенденциями. Поэтому, я думаю, что в дальнейшем все новейшие разработки будут только помогать нам выпекать более вкусный, качественный хлеб.

*На правах рекламы.