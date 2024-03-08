На космодроме Байконур подняли флаг Беларуси

Пока белорусками остается непокоренным только космос, но это дело ближайших нескольких дней. Еще на один шаг ближе к звездам стали наши Марина Василевская и Анастасия Ленкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С их участием на Байконуре прошла церемония поднятия флагов стран, представители которых отправятся на МКС. Это своего рода официальное начало заключительного этапа подготовки членов экипажей к пилотируемому запуску. Он запланирован на 21 марта. Наш земляк Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская проведут на орбите 12 суток.

На станции представительница нашей страны займется исследованиями в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе и выполнит другие задачи. Весь мир с нетерпением ожидает новых открытий и достижений, которые принесет эта космическая миссия.