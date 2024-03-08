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Исполнитель TikTok-хитов Никита Белько поздравил белорусок песней – видео

08 марта 2024 13:15
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Спешит поздравить прекрасных дам и молодой талантливый артист Никита Белько.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Признавайся, много поклонниц?

Никита Белько, певец:
Поклонниц хватает, на самом деле. Хочется, конечно, больше. Но есть преданные люди, которые верят, которым действительно интересно творчество, некоторые прям фанатичные есть.

Екатерина Яцкевич:
А звездной болезни нет?

Исполнитель TikTok-хитов Никита Белько поздравил белорусок песней – видео-1

Никита Белько:
Я очень надеюсь, что нет.

Ольга Войтенкова, ведущая:
Мы бы не сказали.

Никита Белько:
Я бы тоже не сказал, на самом деле. Я понимаю, насколько это плохо. Я видел некоторых людей, как это случалось, как это плохо. Поэтому я стараюсь себя держать в руках максимально и не допустить этого. Потому что все мы в первую очередь люди, а потом уже артисты и медийные личности.

Музыкальное поздравление – смотрите в видео

# 8 Марта # общество # Никита Белько # Александра Каштанова # Ольга Войтенкова # Екатерина Яцкевиц

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