Исполнитель TikTok-хитов Никита Белько поздравил белорусок песней – видео

Спешит поздравить прекрасных дам и молодой талантливый артист Никита Белько.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Признавайся, много поклонниц?
Никита Белько, певец:
Поклонниц хватает, на самом деле. Хочется, конечно, больше. Но есть преданные люди, которые верят, которым действительно интересно творчество, некоторые прям фанатичные есть.
Екатерина Яцкевич:
А звездной болезни нет?
Никита Белько:
Я очень надеюсь, что нет.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Мы бы не сказали.
Никита Белько:
Я бы тоже не сказал, на самом деле. Я понимаю, насколько это плохо. Я видел некоторых людей, как это случалось, как это плохо. Поэтому я стараюсь себя держать в руках максимально и не допустить этого. Потому что все мы в первую очередь люди, а потом уже артисты и медийные личности.
Музыкальное поздравление – смотрите в видео.