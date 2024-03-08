Исполнитель TikTok-хитов Никита Белько поздравил белорусок песней – видео

Никита Белько, певец: Поклонниц хватает, на самом деле. Хочется, конечно, больше. Но есть преданные люди, которые верят, которым действительно интересно творчество, некоторые прям фанатичные есть.

Никита Белько:

Я очень надеюсь, что нет.

Ольга Войтенкова, ведущая:

Мы бы не сказали.

Никита Белько:

Я бы тоже не сказал, на самом деле. Я понимаю, насколько это плохо. Я видел некоторых людей, как это случалось, как это плохо. Поэтому я стараюсь себя держать в руках максимально и не допустить этого. Потому что все мы в первую очередь люди, а потом уже артисты и медийные личности.