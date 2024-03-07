«Приобрели новую линию для производства». Как модернизировали хлебопекарню в Свислочи?

Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

После визита главы государства, как мы знаем, пекарню модернизировали?