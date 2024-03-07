«Приобрели новую линию для производства». Как модернизировали хлебопекарню в Свислочи?

Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
После визита главы государства, как мы знаем, пекарню модернизировали?
Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества:
Да.
Юрий Святокум:
Сейчас это больше объемы, стало легче работать, механизированы какие-то процессы?
Елена Чикова:
Когда глава государства посетил это предприятие, увидел, все-таки что оборудование действительно было уже устаревшее. Люди вручную формовали этот хлеб. Нам была поставлена задача провести модернизацию для того, чтобы улучшить условия труда работников. Мы очень долго думали, все-таки что нам там сделать, какие провести работы. Я думаю, что руководство Белкоопсоюза и руководство наше – облпотребобщества, наш председатель правления останавливались на одном, что изделие [Бацькава булка – прим. ред.] должно остаться того же качества, которого и было. Мы механизировали некоторые процессы, приобрели новую линию для производства булочных изделий, но все равно любое витое изделие делается вручную. Наши люди сказали, что как бы то ни было, для того, чтобы изделия получались вкусными, мы все равно это будем делать вручную.
Юрий Святокум:
Главный ингредиент – тепло рук – остался?
Елена Чикова:
Конечно.
*На правах рекламы.
«Все полностью натуральное». В чем уникальность знаменитой плетенки «Бацькава булка» – подробнее здесь.