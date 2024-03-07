«Всё полностью натуральное». В чём уникальность знаменитой плетёнки «Бацькава булка»?

Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы попробуем, посмотрим, во-первых, эту плетеночку [Бацькаву булку – прим. ред.], а во-вторых, расскажите все-таки рецепт. Что же в ней такого особенного?

Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества:

Да, мы ее стали выпекать различного развеса для того, чтобы люди, маленькие наши детки, которые очень любят, приходят, берут сразу целую эту булочку.

Наталья Надольская:

Я понимаю Александра Григорьевича. Что же в рецепте? Елена Чикова:

Как говорят, что самое, наверное, основное, то, что в ней есть – это сырье только наше белорусское. Все составляющее только белорусское, здесь все полностью натуральное – мука, дрожжи, сахар. Самое главное, почему она настолько вкусная, наверное? Это потому что наши пекари, когда изготавливают эту продукцию, делают ее с любовью. Ведь она имеет форму косы – плетенка. То есть каждое изделие надо вручную сплести в косу, как мама заплетает свою доченьку. Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Это не автомат, это ручная?