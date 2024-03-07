«Всё полностью натуральное». В чём уникальность знаменитой плетёнки «Бацькава булка»?
Хлеб – душа народа, родной земли, судьба многих людей и их труд. Белорусы с давних времен бережно относились к караваю. Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 2 тысяч наименований: с семечками, тмином, медом, специями, отрубями. Белорусские пекари постоянно экспериментируют с ингредиентами. О том, зачем на предприятиях опрыскивают хлеб водой, какой лучше – пшеничный, ржаной, цельнозерновой, и в чем особенность и полезность хлеба, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы попробуем, посмотрим, во-первых, эту плетеночку [Бацькаву булку – прим. ред.], а во-вторых, расскажите все-таки рецепт. Что же в ней такого особенного?
Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества:
Да, мы ее стали выпекать различного развеса для того, чтобы люди, маленькие наши детки, которые очень любят, приходят, берут сразу целую эту булочку.
Наталья Надольская:
Я понимаю Александра Григорьевича. Что же в рецепте?
Елена Чикова:
Как говорят, что самое, наверное, основное, то, что в ней есть – это сырье только наше белорусское. Все составляющее только белорусское, здесь все полностью натуральное – мука, дрожжи, сахар. Самое главное, почему она настолько вкусная, наверное? Это потому что наши пекари, когда изготавливают эту продукцию, делают ее с любовью. Ведь она имеет форму косы – плетенка. То есть каждое изделие надо вручную сплести в косу, как мама заплетает свою доченьку.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Это не автомат, это ручная?
Елена Чикова:
Это ручная. Поэтому уникальность этого продукта заключается в том, что наши мастера вручную делают каждую единицу изделия, конечно же, вкладывают частичку своей души и любви.
Наталья Надольская:
Что еще делает ее непохожей на другие хлебобулочные изделия, кроме того, что ее вручную выплетают?
Елена Чикова:
Изюминка, наверное, и какой-то секрет всегда мастера держат, не выдают. Поэтому мы всех приглашаем в Свислочь, попробовать именно эту булку.
*На правах рекламы.
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