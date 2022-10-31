Головченко: ВВП прирастает, проблемы с белорусским экспортом нет

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Валовый внутренний продукт страны прирастает. Если в сентябре мы прибавили 0,2 процентных пункта, в октябре – бухгалтерской еще нет статистики – но мы ожидаем еще прибавку 0,3 и собираемся расти вплоть до конца года. Рост, может, будет не очень бурный, но зато стабильный и уверенный. Ситуация абсолютно управляемая, где-то она даже радостная. Например, правительство очень радует ситуация по экспорту. Сегодня можно сказать, что проблемы с белорусским экспортом нет. Цифры нас радуют, особенно радует сальдо внешней торговли, сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, в следующем месяце дойдем до четырех.