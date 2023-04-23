Снимут ли с Беларуси санкции и в каком случае вражда с ЕС закончится? Рассказали депутаты Европарламента

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Европейские политики заявляют, что они присоединяются к борьбе против мирового голода, а также детского недоедания в Африке. В то же время они блокируют экспорт белорусских удобрений, помогающим фермерам в Европе и на других континентах. Есть ли шанс того, что с Беларуси снимут санкции или это невозможно, пока длится текущая геополитическая игра?

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:

Я сомневаюсь, что санкции будут сняты. Будь то в интересах африканцев или европейцев. Правда, это не новость для нас.

Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:

Лидеры ЕС высокомерно разглагольствуют о ценностях, будто лишь у европейцев есть свои ценности, что является полной ерундой. На мой взгляд, у них нет никаких ценностей – только интересы. И вы правы, что продолжение этой войны идет вразрез с интересами большинства жителей любой страны, будь она в Африке или Европе. Этот конфликт принесет выгоду лишь военно-промышленному комплексу. Следовательно, шанс того, что санкции будут сняты, очень низок, ведь слова и действия чиновников – это две абсолютно разные вещи. Надежда Сасс:

Как вы считаете, получится ли восстановить отношения между ЕС и Беларусью? Дело в том, что сейчас очень важно иметь возможность вести диалог. Меня этот вопрос крайне волнует, ведь я родилась в Украине, а сейчас работаю в белорусских СМИ. Я усердно старалась найти возможность для диалога, однако, к сожалению, руководство Европарламента заявило, что ничего не получится.