Снимут ли с Беларуси санкции и в каком случае вражда с ЕС закончится? Рассказали депутаты Европарламента
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Европейские политики заявляют, что они присоединяются к борьбе против мирового голода, а также детского недоедания в Африке. В то же время они блокируют экспорт белорусских удобрений, помогающим фермерам в Европе и на других континентах. Есть ли шанс того, что с Беларуси снимут санкции или это невозможно, пока длится текущая геополитическая игра?
Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:
Я сомневаюсь, что санкции будут сняты. Будь то в интересах африканцев или европейцев. Правда, это не новость для нас.
Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:
Лидеры ЕС высокомерно разглагольствуют о ценностях, будто лишь у европейцев есть свои ценности, что является полной ерундой. На мой взгляд, у них нет никаких ценностей – только интересы. И вы правы, что продолжение этой войны идет вразрез с интересами большинства жителей любой страны, будь она в Африке или Европе. Этот конфликт принесет выгоду лишь военно-промышленному комплексу. Следовательно, шанс того, что санкции будут сняты, очень низок, ведь слова и действия чиновников – это две абсолютно разные вещи.
Надежда Сасс:
Как вы считаете, получится ли восстановить отношения между ЕС и Беларусью? Дело в том, что сейчас очень важно иметь возможность вести диалог. Меня этот вопрос крайне волнует, ведь я родилась в Украине, а сейчас работаю в белорусских СМИ. Я усердно старалась найти возможность для диалога, однако, к сожалению, руководство Европарламента заявило, что ничего не получится.
Мик Уоллес:
Все конфликты закончатся только тогда, когда люди будут готовы сесть за стол переговоров и услышать друг друга. Пока мы не видели дипломатических переговоров на серьезном уровне. И прогресса между ЕС и Беларусью не будет до тех пор, пока не начнется мирный процесс. И война не прекратится до тех пор, пока люди не начнут говорить друг с другом. Это касается любой войны. Глупо заявлять, что Путин злой и с ним нельзя вести переговоры. Покажите мне тогда хорошего лидера, который был бы чистым и безгрешным. Пока я такого не видел. И неважно, говорим ли мы о России или об Америке, так как лидеры стран в целом ведут себя почти одинаково. Сейчас европейцы обвиняют Путина во всех смертных грехах, потому что это соответствует текущей повестке, однако он ничем не отличается от американских лидеров. Он такой же ультраправый, неолиберальный националист, который действует так, как считает верным. В итоге все-таки настанет момент, кода мы сядем за стол переговоров. И тогда, возможно, ЕС и Беларусь смогут здраво обсудить сотрудничество.
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