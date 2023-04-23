«Настоящее варварство и полное нарушение прав человека». О современной Украине рассказала депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я все никак не могу понять, почему европейское руководство притворяется, что не замечает такие многочисленные проблемы современной Украины, как процветающая коррупция, многочисленные нарушения прав человека, подавление оппозиции, проявление радикального национализма, даже неонацизма. Запад мог воспользоваться полной зависимостью Украины от иностранной помощи, чтобы улучшить страну, перестроить ее в соответствии со стандартами, провозглашенными Европейским союзом. Вместо этого руководство ЕС предпочитает закрывать глаза на усугубляющуюся ситуацию.

Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:

Мы только вчера говорили об этой проблеме на пленарном заседании. Мы выходим с флагами в поддержку украинцев и говорим о солидарности, но что же все это значит? Известно, что еще до начала войны Европейская счетная палата оценила, сколько средств ЕС сможет выделить на помощь Украине. В рамках финансового анализа было выявлено, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе, если не во всем мире. Было понятно, что значительная часть средств, выделенных Украине, пойдет на сторонние цели. И это никакой не секрет, об этом все знали. И теперь известно, что с началом войны ситуация лишь усугубилась. Оппозиционные партии были запрещены, трудовое законодательство вернулось на много лет назад, украинские студенты, с которыми мы поддерживаем контакт, говорят, что хотят уехать из страны и учиться за границей. Их временно освободили от военной службы, однако отказали в праве получить образование за границей. Это настоящее варварство и полное нарушение прав человека. И тем не менее ЕС закрывает на это глаза.