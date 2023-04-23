«Не хуже итальянского». Что белорусские предприятия помогли России заместить в промышленности?
Согласно последним данным, в 2022 году доля импорта Беларуси в общем потоке в Российскую Федерацию увеличилась на 7 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, судя по материалу Юлии Мычки, это далеко не окончательные цифры. Только «Могилевлифтмаш» готовит к отправке в Россию большую партию агрегатов. В основе сотрудничества – классическая промышленная кооперация, которая дает результат.
Большие и маленькие, разные по цвету и мощности. На полках склада предприятия по производству лифтов сотни моделей электродвигателей, которые способны привести в действие от соковыжималки до электробуса.
Из представленных здесь двигателей на Россию едет не менее 70 % продукции.
Часть этих агрегатов появилась на свет благодаря промышленной кооперации. Единение, что называется, на здоровье. И вот пример: электродвигатель для лабораторного анализатора крови могилевские конструкторы разработали в 2022 году. Спрос родил предложение. В таких моторах заинтересованы наши соседи. В условиях санкций калужское предприятие вынуждено было искать достойную замену импортным комплектующим. Истинная помощь была рядом – в Беларуси.
Нелли Максимавцова, ведущий инженер-технолог сборочного производства:
Сейчас, конечно, когда санкции, каждый старается найти замену. К нам обратились. Ну, в общем-то, имея большой опыт в этой области, наши конструкторы, наши технологи сумели сделать продукт достойный, который во всяком случае не хуже итальянского.
Перспективный заказ ожидают из Урюпинска, где сейчас осваивают производство крановых установок – мотор в них точно будет белорусский. К могилевским электродвигателям присматривается Уфа.
Владимир Становой, начальник отдела продаж электродвигателей:
Данные электродвигатели являются одной из новинок нашего предприятия. На сегодня мы их поставляем производителям троллейбусов и электробусов в Республике Беларусь, однако уже ими заинтересовались производители из Российской Федерации. И первая партия данных электродвигателей уже планируется к поставке для нужд Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
Новый глобальный проект и классический пример производственной кооперации в этом году принес долгожданное облегчение белорусским химикам. Работа над ним длилась не один год, но результат того стоит. Точку в череде сомнений поставили санкции, из-за которых «Могилевхимволокно» чуть было не осталось без важного химического компонента, на котором завязано все производство.
Инна Князева, и.о. начальника отдела маркетинга предприятия:
Оно используется для производства как ПЭТ-преформы, волокна полиэфирного, нитей полиэфирных технических – в принципе всей продукции, которая выпускается на предприятии.
Раньше в больших объемах терефталевую кислоту закупали за рубежом и только 9 % в России. Сейчас пропорции выгодно изменились. Надежное плечо в виде крепкой сырьевой базы подставил российский лидер в производстве полимеров – холдинг «СИБУР».
Виктор Бутримов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия:
Мы все-таки пришли к договоренности о том, что работая в комплексе с «СИБУРом» они пойдут навстречу. И производство увеличит свои установки. Плюс его модернизируют. И по уже сбывшемуся факту сегодня можно сказать, что мы уже практически в 2023 году выходим на 88 % поставок терефталевой кислоты с нашим российским партнером «СИБУР».
Санкции чуть не запутали технические нити. Из универсального полуфабриката создают десятки видов продукции: от хозяйственной веревки до геотканей для строительства автобанов. В изготовлении таких футуристических волокон участвует вот эта жидкость – замасливатель. И без него создать качественный продукт невозможно.
Наталья Сивакова, заместитель начальника производства технических нитей предприятия:
Наша нить используется для производства баннерных тканей, шлангов высокого давления, резинотехники. И без замасливателей невозможно было сделать качественный продукт в дальнейшем. Поэтому их использование является одной из составляющих частей. И очень важной частью.
Формула этой липкой жидкости, как оказалось, хранится за семью печатями. Разгадать ее или создать собственную? Научно-промышленный ребус – еще один совместный проект белорусских и российских коллег химиндустрии.
Виталий Поддубский, заместитель начальника отдела продаж волокон и нитей управления продаж готовой продукции предприятия:
Проводится работа с российскими компаниями, с российскими лабораториями. Им даны какие-то образцы. Ждем от них результатов для того, чтобы можно было заместить западные замасливатели.
Одна голова хорошо, а две лучше. Важных проектов, которые перекроют критический импорт для наших стран, ожидают от кооперации в научной сфере. Российские и белорусские конструкторы и технологи закатили рукава и работают над созданием новых видов продукции. Сегодня в различных формах кооперации с Россией уже задействовано каждое второе производство нашей страны.