Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не кажется ли вам, что очень немногие в европейском истеблишменте потрудились спросить обычных европейцев, поддерживают ли они подобные решения, в то время как нас призывают перековать орала на мечи?

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:

Политический процесс уже давно слабо отражает мнение граждан. Лучшим подтверждением этому служит масштабное социологическое исследование общественного мнения о войне, проведенное в июне прошлого года Европейским советом по международным отношениям. Людей спрашивали, желают ли они, чтобы наступил мир, или же считают, что необходимо продолжать наказывать Россию. Более 70 % респондентов ответили, что они предпочтут мир, тем не менее во время принятия разных резолюций и поправок почти 80 % членов Европарламента голосуют за продолжение войны. Почему они идут против воли народа? Очевидно, что они служат интересам крупного бизнеса, военно-промышленного комплекса и американской империи вместо того, чтобы служить интересам своих граждан. Надежда Сасс:

Я с вами полностью согласна. Однако, к сожалению, сегодня робкие голоса тех членов Европарламента, которые выступают за мир и воссоединение, представляют лишь меньшинство. Хотя среди европейцев, как вы, действительно преобладают другие настроения. Не боятся ли ваши коллеги-депутаты, что на приближающихся выборах избиратели припомнят им столь беспечный подход к текущему конфликту в Украине? Мик Уоллес:

Основная проблема в том, что популярные СМИ продвигают войну – повестку американского империализма и повестку НАТО. Когда крупнейшие СМИ занимают подобную сторону, они начинают обвинять депутатов-пацифистов во всех смертных грехах, даже несмотря на то, что большинство граждан разделяют их позицию. Невозможно предсказать результаты следующих выборов, так что давайте просто подождем и все увидим.