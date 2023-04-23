«Пропасть между политиками и обычными гражданами просто колоссальная». Слушают ли еврочиновники своих избирателей?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не кажется ли вам, что очень немногие в европейском истеблишменте потрудились спросить обычных европейцев, поддерживают ли они подобные решения, в то время как нас призывают перековать орала на мечи?
Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:
Политический процесс уже давно слабо отражает мнение граждан. Лучшим подтверждением этому служит масштабное социологическое исследование общественного мнения о войне, проведенное в июне прошлого года Европейским советом по международным отношениям. Людей спрашивали, желают ли они, чтобы наступил мир, или же считают, что необходимо продолжать наказывать Россию. Более 70 % респондентов ответили, что они предпочтут мир, тем не менее во время принятия разных резолюций и поправок почти 80 % членов Европарламента голосуют за продолжение войны. Почему они идут против воли народа? Очевидно, что они служат интересам крупного бизнеса, военно-промышленного комплекса и американской империи вместо того, чтобы служить интересам своих граждан.
Надежда Сасс:
Я с вами полностью согласна. Однако, к сожалению, сегодня робкие голоса тех членов Европарламента, которые выступают за мир и воссоединение, представляют лишь меньшинство. Хотя среди европейцев, как вы, действительно преобладают другие настроения. Не боятся ли ваши коллеги-депутаты, что на приближающихся выборах избиратели припомнят им столь беспечный подход к текущему конфликту в Украине?
Мик Уоллес:
Основная проблема в том, что популярные СМИ продвигают войну – повестку американского империализма и повестку НАТО. Когда крупнейшие СМИ занимают подобную сторону, они начинают обвинять депутатов-пацифистов во всех смертных грехах, даже несмотря на то, что большинство граждан разделяют их позицию. Невозможно предсказать результаты следующих выборов, так что давайте просто подождем и все увидим.
Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:
Я считаю, что политики действительно очень далеки от реальности. Сегодня еврочиновники оторваны от обычных граждан Евросоюза. Депутаты считают, что они работают от лица единого органа, однако на самом деле ЕС состоит из 27 государств-участников. Каждая со своими отдельными интересами и заботами. Таким образом, пропасть между политиками и обычными гражданами просто колоссальная. Это, например, проявляется в том, что, кажется, в 7 странах жители очень неохотно голосуют на выборах в Европарламент, явка у них составляет менее 30 %. Так где же тут отражение мнения простых граждан? К сожалению, его нет.
Политики живут в своем пузыре, не обращая внимание на сложности, с которыми люди сталкиваются каждый день. За пределами ЕС все думают, что мы разделяем одно мнение и действуем сообща, но реальность выглядит иначе. Невозможно предсказать итоги выборов, но уже сейчас видно, как крупнейшие СМИ подливают масло шовинизма в огонь войны. Что касается нас, то мы настаиваем на том, что России не следовало вторгаться в Украину. Это была ошибка со стороны Москвы. Мы понимаем, что русских спровоцировали, однако им не стоило отвечать, тем не менее реакция последовала, и теперь у НАТО и ЕС есть повод продолжать эту совершенно ненужную войну.
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