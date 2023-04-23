Как работает ферма, озеленяющая всю страну? Узнали, с чего начинается цветущая Беларусь

Новости Беларуси. 22 апреля белорусы наводили чистоту в своем большом общем доме, а после тщательной уборки нас остается только привнести красоту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы нашли точку на карте Беларуси, где выращивают цветы для всей страны. А ведь более красноречивого символа мира, чем распускающийся цветок, и придумать сложно. Кристина Протосовицкая отправилась туда, где научились создавать и созидать по-настоящему цветущую Беларусь.

Раиса Псел, глава фермерского хозяйства:

В нашей Беларуси все это отмечают, что чистые и красивые города. И когда на этой чистоте есть еще и цветы… Города озеленяются. И не только города – в сельской местности красиво. Если раньше мы ездили по городам, когда только начинали, и очень было жалко смотреть на эти территории маленьких городов, то сейчас полностью изменилось. Тут государственный подход хороший очень, мне нравится.

Раиса Псел:

От зернышка получить за полтора-два месяца цветущий цветок – это очень затратно. Потому что в первую очередь это отопление теплиц в зимний период, люди с опытом работы, что тоже на сегодня сложно. Нет невыполнимых задач. Все получается, все красиво.

Раиса Псел:

12 лет мы уже работаем с цветами. Мы можем до одного дня высчитать когда: если заказали к 20 мая, чтобы была петуния цветущая, она будет к 20 мая. Наше хозяйство на сегодня одно из самых крупных хозяйств в Беларуси. По площади, которые занимают наши теплицы, мы сегодня можем обеспечить озеленение практически всей Беларуси. Вопрос только в том, что мы работаем с риском, мы просто засаживаем наши все площади теплиц – это порядка двух гектаров. Но мы не знаем, как это будет реализовываться. Потому что проходят тендеры. Есть конкуренция серьезная. Есть какие-то риски даже с погодными условиями. У нас с осени нет предварительных заказов, как, допустим, на Западе.

Раиса Псел:

Изменилось отношение людей к озеленению. Если раньше безжалостно где-то все вырывалось, вытаптывалось, то видно, что посадили цветы в городе, и они растут, и за ними ухаживают. Самое затратное потом и трудоемкое – это уход за растениями. Чтобы продержать их до глубокой осени в нужном красивом цветущем состоянии. Это очень большой труд людей, ручной труд. Но уже есть примеры. Интеллектуальный уход за растениями – это система полива. Управлять поливом можно из кабинета, из телефона. Мастер, который за это отвечает, видит состояние растений, ему сразу приходит сообщение, что заканчивается вода в емкости, надо добавить удобрения. Все четко, все это делает компьютер.