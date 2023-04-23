Демократия в ЕС мертва? Ответила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли

Надежда Сасс, СТВ: Как так произошло, что ЕС, созданный с целью продвижения идей мира и сотрудничества среди европейских стран, так быстро превратился в клуб разжигателей войны и геополитических манипуляторов?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:

В какой-то степени это правда, что ЕС создавался для продвижения мира и сотрудничества, однако в первую очередь это неолиберальный клуб, призванный защищать интересы крупного бизнеса, а не граждан европейских стран. Поэтому, к сожалению, нет ничего удивительного, что мы сегодня наблюдаем очередную войну в Европе на фоне того, как ЕС все сильнее стремится к милитаризации.

Кто-то может возразить, что причина войны кроется в недостаточной сознательности и недобросовестности в военной сфере с нашей стороны, однако эти люди игнорируют тот факт, что война началась на фоне растущего милитаризма. Они не понимают, что решение конфликта может быть достигнуто лишь через диалог и мирные переговоры.

Немного печально, что сегодня нам приходится стоять перед Европарламентом, изначально создававшимся как парламент ценностей, так как вам как представителям белорусских СМИ не позволили пройти внутрь. В итоге получается, что вам не дают высказаться, хотя и прямых санкций не накладывают. Иронично, что европейские политики все время твердят о демократических ценностях, но при этом ведут себя довольно авторитарно.

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