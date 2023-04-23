Даже у евродепутатов нет права на собственный голос? Надежда Сасс знает ответ на этот вопрос

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Исторически Страсбург является символом франко-германского примирения. В этом особая ценность Европарламента, который в Страсбурге и находится. С трибуны этой европейской институции неоднократно европейские политики призывали к соблюдению прав человека, защите свободы слова. Осталась ли она, свобода слова, сегодня в этих стенах? Мой ответ – нет! В декабре минувшего года программа «САСС уполномочен заявить» стала первой на белорусской телевидении, записанной в студии пресс-центра Европарламента. Тогда мы предоставили слово евродепутатам от Германии, Франции и Латвии, ни в чем не ограничивая их право на собственное мнение. Но, как оказалось, даже депутатам Европарламента теперь запрещено говорить то, что они думают. Особенно с белорусскими и российскими СМИ.