Даже у евродепутатов нет права на собственный голос? Надежда Сасс знает ответ на этот вопрос
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Исторически Страсбург является символом франко-германского примирения. В этом особая ценность Европарламента, который в Страсбурге и находится. С трибуны этой европейской институции неоднократно европейские политики призывали к соблюдению прав человека, защите свободы слова. Осталась ли она, свобода слова, сегодня в этих стенах? Мой ответ – нет!
В декабре минувшего года программа «САСС уполномочен заявить» стала первой на белорусской телевидении, записанной в студии пресс-центра Европарламента. Тогда мы предоставили слово евродепутатам от Германии, Франции и Латвии, ни в чем не ограничивая их право на собственное мнение. Но, как оказалось, даже депутатам Европарламента теперь запрещено говорить то, что они думают. Особенно с белорусскими и российскими СМИ.
Коллеги Татьяны Жданок, такие же избранники от Латвии, но из рядов неонацистских партий, на днях запретивших празднование 9 Мая, после выхода программы устроили грандиозный скандал. И потребовали от руководства Европарламента закрыть доступ в его здание для белорусских журналистов.
Занимаясь подготовкой специального выпуска из Страсбурга, я обратилась в пресс-центр Европарламента с просьбой предоставить студию для записи интервью с евродепутатами. Глава пресс-центра сообщил, что предварительно слот забронирован, но финальное подтверждение последует позже. А далее занимались лишь затягиванием времени. И только после моего приезда в Страсбург я получила письмо с отказом.
Руководство Европарламента приняло решение запретить представителям белорусских СМИ работать в этом здании. Чего они добились и о чем это говорит? Исключительно о страхе, потому как наша работа продолжает быть эффективной. И голоса европейских политиков, которые не согласны с выбранным курсом руководства ЕС будут услышаны.
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