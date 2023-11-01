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В Минской области прошла акция «Ребёнок – главный пассажир!»

01 ноября 2023 15:54
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Новости Беларуси. Пока дети наслаждаются каникулами, в Госавтоинспекции призывают водителей быть бдительными. В Минской области прошла акция «Ребенок – главный пассажир!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области прошла акция «Ребёнок – главный пассажир!»-1

В период мероприятия сотрудники провели профилактический рейд. Где особое внимание – выполнению ПДД при перевозке детей. Напомним, в 12 лет они должны перевозиться только в специальном удерживающем оборудовании. Пристегнутый и надежно зафиксированный в кресле ребенок – необходимое условие безопасности, гарант того, что в экстренной ситуации есть большой шанс не попасть в число жертв ДТП. Участие в акции приняли и школьники. Они сами вручили памятные подарки водителям с пожеланиями и напоминанием о том, как необходимо вести себя на дорогах.

В Минской области прошла акция «Ребёнок – главный пассажир!»-4

Дзеці – самае галоўнае для нас. Мы павінны клапаціцца аб іх бяспецы. Я сачу за тым, як яны былі заўжды прышпілены, выконвалі правіла бяспекі.

В Минской области прошла акция «Ребёнок – главный пассажир!»-7

Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:
В рамках проведения акции «Безопасные каникулы» в Смолевичском РОВД принято решение о проведении профилактической акции «Ребенок – главный пассажир!» Органы внутренних дел как субъект профилактики проводят работу, направленную на предотвращение совершений ДТП с участием детей. Как известно, дорога ошибок не прощает. И эти ошибки порой относятся к той категории, исправить которые нельзя.

Несмотря на то, что соблюдение правил ПДД при перевозке детей является гарантией безопасности, многие взрослые по-прежнему пренебрегают этими важными постулатами. Только за 2023 год в Смолевичском районе погибло четыре ребенка.

# ГАИ # общество # Иван Саракваш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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