2 тысячи иностранных студентов учатся в минском медвузе. Откуда такой ажиотаж?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь как раз таки может похвастаться своей толерантностью, однако мы не должны забывать, что, развивая отношения с дружественными странами, мы тоже должны делать акцент на том, что культуры-то разные, и сохранять свое достоинство в общении, в отношениях, учитывать и уважать их достоинства. И важно, что как раз таки наше медицинское образование одно из самых популярных для граждан, которые хотят обучаться у нас. И белорусская медицина тут себя показывает с лучшей стороны, раз мы видим такой спрос со стороны разных стран на то, чтобы учиться, получать медицинское образование и продвигать это в массу.

Евгений Пустовой, СТВ:

Знаете, в продолжение темы. Две тысячи, по-моему, иностранных студентов сейчас только в столичном медвузе получают свое образование.

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