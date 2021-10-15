Можно ли следовать рекомендациям из интернета и почему имбирь, лимон и чеснок – не панацея от коронавируса?

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Ирина Сущевич, врач-гомеопат, директор центра классической гомеопатии:

Очень много появилось рекомендаций в интернете.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

С таким умным видом рассказывают. Ирина Сущевич:

С умным видом, с полной уверенностью, абсолютно безответственно люди заявляют, что нужно использовать то или это. Что нужно принимать, что не принимать. Прививаться, не прививаться. Это абсолютно, конечно, неправильно. Не нужно этому следовать, потому что есть для этого официальная медицина. Есть и нетрадиционная, которая лицензируется, в частности как гомеопатия. Есть специалисты, которые несут полностью ответственность за все свои действия. И что касается гомеопатии, конечно, в сочетании, безусловно, с обычными препаратами, это очень разумно и правильно применять.

Николай Огренич, профессор народной медицины в области фитотерапии:

Такое направление медицины, как фитотерапия. Нет фитотерапевтических кабинетов в каждой поликлинике. Почему? Есть такая наука медицинская доказательная. Она традиционна, веками прошла испытание. Мы когда писали книгу «История фитотерапии в Беларуси» – у нас есть книга с Корсуном – мы затронули именно период Великой Отечественной войны. Благодаря мхам, благодаря чабрецу и осине люди выживали. Ведь тогда не было ничего, ни медикаментов. Что мы другие люди были? Фитотерапия обязана быть рядышком с синтетическими препаратами.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А вы как-то объясняли вот эту моду на имбирь, лимон и чеснок? Почему все начали лечиться именно этими препаратами? Николай Огренич:

Я скажу. Например, к чесноку у 25 % противопоказания. Он противопоказан. Например, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, он обострит ее. Дальше: у части пациентов он сужает сосуды головного мозга, головные боли будут. Поэтому должен проконсультировать специалист. Он уточнит все исходящие данные. Исходящие данные есть – он назначит. Вот поэтому в интернете и занимаются люди этим. Ольга Бурлакова:

Вот вы говорите: «Специалист посоветует». А когда ты смотришь в интернете, когда сидит на конференции целый профессор израильский, рассказывает, как надо лимонный сок в нос заливать от коронавируса. Вот как с этим быть?