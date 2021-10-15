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«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей

15 октября 2021 13:53
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Новости Беларуси. В День матери родились 50 минчан: 36 мальчиков и 14 девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции этим женщинам вручают подарки.

«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей-1

В родильном доме 5-й городской больницы пациентки, которые стали мамами 14 октября, принимали поздравления от администрации Заводского района. В связи с эпидемиологической обстановкой посредником по вручению подарков стал главврач. К теплым словам присоединился и «Белорусский союз женщин». Представители объединения передали мамам наборы с вещами для малышей.

«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей-4

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Мы традиционно приходим сюда в определенные значимые даты, чтобы разделить радость наших матерей, связанную с рождением ребенка. Очень хочется им пожелать, чтобы порог этого учреждения здравоохранения они переступали как можно чаще. Здоровья им, мира, добра, счастья, благополучия. Конечно же, материнского терпения.

«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей-7

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:
В нашем роддоме с каждым годом увеличивается количество родов. День на день не приходится. Иногда 25 родов в сутки, иногда 18. В день такой акции мы приходим и поздравляем наших рожениц, они очень счастливы. Они видят заботу государства, что государство про них не забывает. Поэтому они стремятся и второй раз прийти, и третий раз прийти. А кто может, тот и четвертый раз.

«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей-10

В роддоме 5-й городской клинической больницы в День матери родились 19 детей: 2 девочки и 17 мальчиков. А у одной минчанки на свет появилась двойня – сразу два сына.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Михаил Назарчук # Елена Зеленко # Фотофакт

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