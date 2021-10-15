«Государство про них не забывает». В День матери в Минске родились 50 малышей

Новости Беларуси. В День матери родились 50 минчан: 36 мальчиков и 14 девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции этим женщинам вручают подарки.
Новости Беларуси. В День матери родились 50 минчан: 36 мальчиков и 14 девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции этим женщинам вручают подарки.
В родильном доме 5-й городской больницы пациентки, которые стали мамами 14 октября, принимали поздравления от администрации Заводского района. В связи с эпидемиологической обстановкой посредником по вручению подарков стал главврач. К теплым словам присоединился и «Белорусский союз женщин». Представители объединения передали мамам наборы с вещами для малышей.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Мы традиционно приходим сюда в определенные значимые даты, чтобы разделить радость наших матерей, связанную с рождением ребенка. Очень хочется им пожелать, чтобы порог этого учреждения здравоохранения они переступали как можно чаще. Здоровья им, мира, добра, счастья, благополучия. Конечно же, материнского терпения.
Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:
В нашем роддоме с каждым годом увеличивается количество родов. День на день не приходится. Иногда 25 родов в сутки, иногда 18. В день такой акции мы приходим и поздравляем наших рожениц, они очень счастливы. Они видят заботу государства, что государство про них не забывает. Поэтому они стремятся и второй раз прийти, и третий раз прийти. А кто может, тот и четвертый раз.
В роддоме 5-й городской клинической больницы в День матери родились 19 детей: 2 девочки и 17 мальчиков. А у одной минчанки на свет появилась двойня – сразу два сына.