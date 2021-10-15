«Вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно». Как облегчить симптомы коронавирусной инфекции?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Екатерина, что прописывают реальным людям, которые приходят на прием в вашу поликлинику? Из чего состоит процентное соотношение, может быть, гомеопатии и лекарств?

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

Разумное сочетание гомеопатии, фитотерапии и лекарственных средств. Тогда можно как бы облегчить течение коронавирусной инфекции. Мое мнение, что сочетание как гомеопатии, как и фитотерапии может облегчить какие-то симптомы. Но патогенетически вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно.