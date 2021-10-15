Прямой эфир

«Вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно». Как облегчить симптомы коронавирусной инфекции?

15 октября 2021 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно». Как облегчить симптомы коронавирусной инфекции?-1

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Екатерина, что прописывают реальным людям, которые приходят на прием в вашу поликлинику? Из чего состоит процентное соотношение, может быть, гомеопатии и лекарств?

«Вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно». Как облегчить симптомы коронавирусной инфекции?-3

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
Разумное сочетание гомеопатии, фитотерапии и лекарственных средств. Тогда можно как бы облегчить течение коронавирусной инфекции. Мое мнение, что сочетание как гомеопатии, как и фитотерапии может облегчить какие-то симптомы. Но патогенетически вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно.

«Вылечить какое-то заболевание только этими препаратами невозможно». Как облегчить симптомы коронавирусной инфекции?-5

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Речь же идет сейчас о том, что призывают людей не слушать врачей, не делать прививки и лечиться исключительно травками. Вот вы правы: действительно, или-или нельзя оставить.

Можно ли следовать рекомендациям из интернета и почему имбирь, лимон и чеснок не панацея от коронавируса – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Ольга Бурлакова # Екатерина Гусар # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли следовать рекомендациям из интернета и почему имбирь, лимон и чеснок – не панацея от коронавируса?
15 октября 2021 13:25

Можно ли следовать рекомендациям из интернета и почему имбирь, лимон и чеснок – не панацея от коронавируса?

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе
15 октября 2021 13:22

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе

Наталья Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы
15 октября 2021 11:52

Наталья Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы