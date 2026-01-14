Инспекторы природоохраны спасли оленя из смертельной ловушки

Спасли благородного оленя из смертельной ловушки. Сотрудники Браславской межрайонной инспекции обнаружили в петле из металлического троса еще живого трофейного самца и немедленно освободили зверя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При осмотре территории в ближайшем кустарнике была обнаружена еще одна петля и удавка из капроновой нити. Выяснилось, что ловушки установил местный житель недалеко от своей дачи. Теперь браконьера привлекут к административной ответственности, не исключено, что и к уголовной.