У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков

Правоохранители Могилевской области задержали 20-летнего жителя Минска, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подрабатывал закладчиком интернет-наркомаркета, расфасовывая оптовые партии запрещенных веществ на мелкие дозы и распространяя их через тайники-закладки на территории Могилевской, Гродненской и Минской областей.