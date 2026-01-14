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У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков

14 января 2026 09:35
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Правоохранители Могилевской области задержали 20-летнего жителя Минска, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он подрабатывал закладчиком интернет-наркомаркета, расфасовывая оптовые партии запрещенных веществ на мелкие дозы и распространяя их через тайники-закладки на территории Могилевской, Гродненской и Минской областей.

У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков-2

Евгений Бутько, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома начальник криминальной милиции:
Сотрудниками наркоконтроля Могилевщины с поличным задержан 20-летний минчанин. По месту жительства и в тайниках обнаружено и изъято свыше 1,5 килограмма особо опасных психотропных веществ – мефедрон и альфа-PVP.

У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков-4

В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # Милиция Беларуси

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