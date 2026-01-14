У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков

Правоохранители Могилевской области задержали 20-летнего жителя Минска, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он подрабатывал закладчиком интернет-наркомаркета, расфасовывая оптовые партии запрещенных веществ на мелкие дозы и распространяя их через тайники-закладки на территории Могилевской, Гродненской и Минской областей.
Евгений Бутько, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома – начальник криминальной милиции:
Сотрудниками наркоконтроля Могилевщины с поличным задержан 20-летний минчанин. По месту жительства и в тайниках обнаружено и изъято свыше 1,5 килограмма особо опасных психотропных веществ – мефедрон и альфа-PVP.
В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.