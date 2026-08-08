Новости по тегу #Александр Давыдовский

На берегу Ислочи собрались 15 команд со всей страны – представители самых разных профессий: от заводчан и строителей до учителей и медиков.
Теперь проект реализуется в формате тематических недель.
Александр Новицкий в октябре 1944 года был призван в армию. После подготовки в 40-м полку в Уручье его направили на Балтийский флот. Окончив электромеханическую школу, на боевом тральщике он прошел путь от Кронштадта до самой Германии, очищая море от смертоносных мин.
В деревне Рогово ребята из местной школы уже навели порядок на братской могиле советских военнопленных. В ней покоятся более 2 тысяч воинов Советской армии, расстрелянных в 1943 году за организацию мятежа с целью прорваться к партизанам.
Только по Минску совершили более 6 тысяч выходов, рассказал Александр Давыдовский.
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