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Новости по тегу #Александр Давыдовский

В Воложинском районе завершается молодежный фестиваль «Олимпия»
08 августа 2026 11:23

В Воложинском районе завершается молодежный фестиваль «Олимпия»

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ
08 мая 2026 08:42

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы
06 мая 2026 14:04

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы

В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»
09 апреля 2026 11:12

В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»

«Снежный десант»! Как волонтёры БРСМ помогали нуждающимся во время циклона «Улли»
14 января 2026 07:16

«Снежный десант»! Как волонтёры БРСМ помогали нуждающимся во время циклона «Улли»

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»
07 августа 2024 13:56

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»

«Зачётный разговор»: Игорь Сергеенко встретился со студенческим активом
01 марта 2023 11:40

«Зачётный разговор»: Игорь Сергеенко встретился со студенческим активом

Творческие, креативные и нацеленные на науку. Все ли выпускники вузов могут поступить в магистратуру?
17 ноября 2022 19:19

Творческие, креативные и нацеленные на науку. Все ли выпускники вузов могут поступить в магистратуру?

Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться
27 июля 2020 14:21

Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться

Стартовало выдвижение кандидатов в Палату представителей и Совет Республики
09 сентября 2019 19:41

Стартовало выдвижение кандидатов в Палату представителей и Совет Республики