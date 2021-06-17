Служба на блокпостах и борьба с бандформированиями. Рассказываем, как проходят учения с силами территориальной обороны

Новости Беларуси. 17 июня в активную фазу вышли командно-штабные учения с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач.

О том, что каждый регион должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, накануне говорил Александр Лукашенко. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка, в том числе и в случае форс-мажора.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Всего в Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных. Боевое слаживание для них прошло накануне. Штаб обороны региона расположился в Бресте, а ареной основных действий станет территория Пинского и Ивановского районов. Завершится учение 23 июня, тогда же оно перейдет в так называемую горячую фазу.

В Бресте на заседании Совета обороны области передали боевое распоряжение. А это значит штаб зоны оперативно приступает к работе. Местная вертикаль власти – именно на них ложатся полномочия по организации военного положения и мобилизации сил территориальной обороны. Когда под ружье готов стать каждый.

Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти действовать по-армейски. Охрана стратегических объектов, будь то мосты, магистрали или ключевые предприятия, несение службы на блокпостах, борьба с незаконными вооруженными формированиями, а по сути – суметь вычислить своих среди чужих, обеспечить режим военного положения на своей территории. Это азы в военном деле, которые предстоит усвоить гражданским за короткое время. Впрочем, не обойдется и без особенностей.

Систему такой тотальной мобилизации в случае угрозы, а это, по сути, отголосок славного партизанского прошлого Беларуси, выработали два десятка лет назад. И как показывает время, это решение оказалось верным. Быть готовым встать плечом к плечу на защиту себя и своей семьи, родного дома, деревни или города на фоне общей напряженности в мире и вызовов времени становится закономерным желанием гражданина.

Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

По принципу «на местах» и зарождается территориальная оборона для целой страны. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Такое поручение сделал Президент накануне в Шклове, где шла речь о предстоящей кампании.

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