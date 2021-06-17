Трудолюбие и полная самоотдача. Роман Головченко вручил государственные награды медикам

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком медицинского работника. Накануне профессионального праздника всех, кто имеет отношение к этой почетной профессии, чествуют и поздравляют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вклад в лечение тяжёлых пациентов. Медиков впервые наградили нагрудным знаком «За труд во имя жизни»

Торжественная церемония вручения государственных наград 17 июня прошла во Дворце Республики. Вручая благодарности от имени Президента, премьер-министр обратил внимание на сложность работы в медицинской сфере и высокую цену ошибки. Особенно в последний год, который стал настоящим экзаменом для белорусских врачей всей системы здравоохранения.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Профессия медицинских работников требует исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. И, конечно же, глубоких и профессиональных знаний. Требует постоянно осваивать новые методы лечения, новые технологии. Медицина, как и любая наука, в последнее время очень динамично движется вперед, появляются новые методики лечения, новые препараты. И, конечно же, это очень сложно, я понимаю, для вас – будучи занятыми ежедневным трудом, ежечасным трудом, еще и поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки.

Дмитрий Тесаков, главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения:

Медицина – вообще особый раздел в жизни людей. И сами медики, они работают, и результат твоего труда – это, естественно, как ты помог пациенту. И если ты видишь, что этот результат увенчался успехом, то тебя благодарят улыбкой, тебя благодарят добрым словом, о тебе помнят.