Александр Лукашенко: в случае конфликта каждый двор, каждый дом должен суметь защитить свою семью
Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны.
Беларусь на карте передела мира всегда была отмечена акцентом «бесконфликтная». Но в свете последних событий и (по-другому не скажешь) разного рода провокаций – суверенитет и безопасность вышли на авансцену наших приоритетов. Причем защищать родину – задача не только профессиональных военных. Поставить в строй обстоятельства могут и простых белорусов, и готовиться к встрече с противником нужно не для галочки, а со знанием дела. Именно эту стратегическую задачу сегодня обсуждали в Шкловском исполкоме.
Встреча с Президентом длилась несколько часов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа.
Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю.
В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи по крайней мере должны суметь защитить свою семью, себя, ну и, естественно, все вместе – ту землю, ту территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита.
Добровольно и честно защищать семью, земляков и родной город или деревню – все это входит в понятие территориальной обороны страны. Суть проста, но оттого не менее глобальна. Территориальные подразделения в случае внезапной агрессии призваны первыми дать отпор врагу. Мобилизуют для этих целей военнообязанных белорусов, которые уже прошли службу в армии и теперь числятся в запасе. Именно они должны стать эффективным щитом еще до подхода регулярной армии. Систему таких вспомогательных войск начали формировать 20 лет назад. И это решение, как показывает время, определенно было верным.
Александр Лукашенко: «Мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать»
Точки опоры для территориальной обороны страны – полный порядок на местах. Раздать оружие и нарезать задач, конечно, можно, но только малоэффективно. Вся система строится на качестве подготовки и тандеме военные – гражданские.
«Надо ещё раз проверить, что мы будем делать». Александр Лукашенко высказался о состоянии территориальной обороны
За годы существования этой стратегии сделано немало. Но работать в связке, подчеркнул Главнокомандующий, нужно активнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо понимать, конечно, что Генеральный штаб, руководство армии страны поможет вам. И военных пришлем для связи и помощи в управлении организации работы территориальными войсками. Но это будет один-два человека. Скорее всего, может быть даже контролеры. Нам самим на местах, председателям райисполкомов и председателям облисполкомов надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо вместе с военкомом – все списки у вас присутствуют. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их мобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам. И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне – у нас их семь – были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом.
Личная ответственность за общую безопасность – основа оборонной стабильности. Если я не умею и не хочу обороняться, то кто защитит моих близких и мой дом? Понимать это белорусы начали пропорционально нарастающей напряженности вокруг нашей страны. И тенденция «быть на страже» уже подтверждается цифрами.
Ксения Худолей, корреспондент:
Последняя проверка готовности территориальной обороны в Могилевской области прошла в декабре прошлого года. Только здесь, в Шкловском районе, были мобилизованы 500 человек. Много или мало, судите сами. Но в масштабах целой области – 12 тысяч простых белорусов, которые готовы выйти из дома и подставить армии плечо.
Координируется работа так: во главе войск – губернаторы. Именно на них лежит ответственность за то, как сработают территориалы в первые часы возможного нападения. Дальше все задачи распределяются вниз по местной вертикали. Нового руководителя Шкловского района Александр Лукашенко согласовал на должность прямо сегодня, 16 июня. Из Горецкого райисполкома Андрей Камко вышел с увесистым багажом военных знаний. Территориальную оборону он курировал на прошлом месте работы.
Читайте также:
Председатель Шкловского райисполкома о территориальной армии: «Мы должны знать их в лицо, побеседовать с каждым из них»
«Порох надо держать сухим». Леонид Заяц высказался о важности системы территориальной обороны
Военный комиссар Могилёвской области: наша задача обучить призывников, чтобы они могли владеть оружием, техникой
Не меньше вовлечены в подготовку запасников должны быть все военные комиссары. От того, насколько налажен контакт между потенциальными защитниками и местными управленцами, зависит и скорость мобилизации, и желание обучаться, и результаты тренировочных сборов. Обоюдное желание в этом деле фактически основной компонент. Остальное – структура, тактика и средства. Все это есть в достаточном количестве и уже работает на надежность оборонных сил.
Виктор Хренин про территориальную армию: «Самое главное, чего мы достигли – созданы полноценные органы управления»
Уже 17 июня командно-штабные учения с территориальными подразделениями начнутся в Брестской области. На очереди сдавать патриотический норматив – Гродно.