Александр Лукашенко: в случае конфликта каждый двор, каждый дом должен суметь защитить свою семью

Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны.

Беларусь на карте передела мира всегда была отмечена акцентом «бесконфликтная». Но в свете последних событий и (по-другому не скажешь) разного рода провокаций – суверенитет и безопасность вышли на авансцену наших приоритетов. Причем защищать родину – задача не только профессиональных военных. Поставить в строй обстоятельства могут и простых белорусов, и готовиться к встрече с противником нужно не для галочки, а со знанием дела. Именно эту стратегическую задачу сегодня обсуждали в Шкловском исполкоме. Встреча с Президентом длилась несколько часов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю. В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи по крайней мере должны суметь защитить свою семью, себя, ну и, естественно, все вместе – ту землю, ту территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита.

Добровольно и честно защищать семью, земляков и родной город или деревню – все это входит в понятие территориальной обороны страны. Суть проста, но оттого не менее глобальна. Территориальные подразделения в случае внезапной агрессии призваны первыми дать отпор врагу. Мобилизуют для этих целей военнообязанных белорусов, которые уже прошли службу в армии и теперь числятся в запасе. Именно они должны стать эффективным щитом еще до подхода регулярной армии. Систему таких вспомогательных войск начали формировать 20 лет назад. И это решение, как показывает время, определенно было верным. Александр Лукашенко: «Мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать»

Точки опоры для территориальной обороны страны – полный порядок на местах. Раздать оружие и нарезать задач, конечно, можно, но только малоэффективно. Вся система строится на качестве подготовки и тандеме военные – гражданские. «Надо ещё раз проверить, что мы будем делать». Александр Лукашенко высказался о состоянии территориальной обороны За годы существования этой стратегии сделано немало. Но работать в связке, подчеркнул Главнокомандующий, нужно активнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понимать, конечно, что Генеральный штаб, руководство армии страны поможет вам. И военных пришлем для связи и помощи в управлении организации работы территориальными войсками. Но это будет один-два человека. Скорее всего, может быть даже контролеры. Нам самим на местах, председателям райисполкомов и председателям облисполкомов надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо вместе с военкомом – все списки у вас присутствуют. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их мобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам. И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне – у нас их семь – были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом.

Личная ответственность за общую безопасность – основа оборонной стабильности. Если я не умею и не хочу обороняться, то кто защитит моих близких и мой дом? Понимать это белорусы начали пропорционально нарастающей напряженности вокруг нашей страны. И тенденция «быть на страже» уже подтверждается цифрами.

Ксения Худолей, корреспондент:

Последняя проверка готовности территориальной обороны в Могилевской области прошла в декабре прошлого года. Только здесь, в Шкловском районе, были мобилизованы 500 человек. Много или мало, судите сами. Но в масштабах целой области – 12 тысяч простых белорусов, которые готовы выйти из дома и подставить армии плечо.

Не меньше вовлечены в подготовку запасников должны быть все военные комиссары. От того, насколько налажен контакт между потенциальными защитниками и местными управленцами, зависит и скорость мобилизации, и желание обучаться, и результаты тренировочных сборов. Обоюдное желание в этом деле фактически основной компонент. Остальное – структура, тактика и средства. Все это есть в достаточном количестве и уже работает на надежность оборонных сил. Виктор Хренин про территориальную армию: «Самое главное, чего мы достигли – созданы полноценные органы управления»