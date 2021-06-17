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«Чтобы ещё раз вспомнить». В Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных

17 июня 2021 11:16
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Новости Беларуси. В активную фазу вошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы ещё раз вспомнить». В Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных-1

Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач. Военнослужащим, призванным из запаса, предстоит отработать вопросы охраны стратегических объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения. Развертывание территориальных войск проходит в Ивановском и Пинском районах.

Всего в Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных.

Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

«Чтобы ещё раз вспомнить». В Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных-4

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Самые разные люди, начиная от директоров предприятий, заканчивая простыми работниками сельского хозяйства, лесной промышленности – все те, кто живет на своей земле (ивановцы, пинчане), они призваны для проведения сбора и участия в ходе командно-штабного учения для того, чтобы еще раз вспомнить. Кто-то проходил службу в Вооруженных Силах, кто-то проходил службу в органах пограничной службы, кто-то в органах внутренних дел. Как вчера, наверное, слышали выступление главы государства: чтобы каждый мужчина, каждый человек мог защитить свою семью, свою землю, на которой он родился и живет. Для того и были созданы территориальные войска.

В ближайшее время такая же комплексная проверка ждет Гродненскую область.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Коновалов # Фотофакт

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