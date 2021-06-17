Чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый знал, как действовать. Депутаты рассказали о поправках в законы

Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели в Палате представителей. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко знает другие подробности из Овального зала.

Мир, спокойствие и безопасность – важнейшее достояние белорусского общества. Такими словами 17 июня начали заседание депутаты. Тема важная для каждого и как никогда актуальная. Первый вопрос – поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. После представления законопроекта министром внутренних дел Кубраковым парламентарии просят слово, чтобы высказать свое мнение. Депутат о поправках в законы Беларуси: «Чтобы народ нашей страны был более защищённым»

Людмила Жолнерчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

События прошлого года показали необходимость в пересмотре нашего законодательства. Мы все видим, наблюдаем, что в настоящее время ничего не прекращается и наша Беларусь подвергнута беспрецедентной атаке. Именно этот закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» сейчас необходим и актуален. Потому что мы должны показать всему миру, что мы можем и должны защитить нашу республику.

Документ вносит изменения в законы о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении, а также это реализация норм декрета Президента от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя». Определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки. Совет безопасности будет координировать действия при обеспечении режима ЧС. Иван Кубраков: военное положение будет вводиться в том случае, если решить вопросы по наведению порядка другим способом будет невозможно

В случае возникновения чрезвычайной ситуации особое внимание к историко-культурным ценностям. В особом режиме будут работать СМИ и интернет. «Будет в буквальном смысле вводиться цензура». Депутат Палаты представителей о работе СМИ и интернета в условиях ЧС Депутаты в первом чтении высказали единогласное «за» поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Сегодня в Овальном зале утвердили также отчеты об исполнении бюджета за 2020-й, изменения в работе судебно-экспертной деятельности и охраны водных ресурсов. В частности, вводятся новые термины – «благоустройство поверхностных водных объектов» и их содержание. Экологическая новелла небольших прудов на даче не коснется. А вот арендные придется привести в полный порядок. Благоустройство поверхностных водных объектов. Что это и как теперь будет регулироваться законом?

Рассмотрели депутаты сегодня 9 законопроектов. Это касательно заседания. Тем временем комиссия по здравоохранению уже готовит изменения в нормативный документ о донорстве крови и ее компонентов. Сегодня прошли консультации экспертов. Уже учтено мнение медиков и почетных доноров. Проведены исследования мотивации желающих сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь. Полученные данные говорят о возможности перехода на безвозмездное донорство. Резонный вопрос: а не станет ли меньше литров необходимой субстанции? В Беларуси могут перейти на безвозмездное донорство крови. Что об этом говорят в парламенте? В новом законе предусмотрено, что можно получить денежное вознаграждение после процедуры или же стать почетным донором. В таком случае расширен перечень льгот и гарантий.

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это и прибавка к пенсии в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении. Это и скидка 25-процентная на платные услуги, которые будут оказываться в государственных учреждениях здравоохранения в нашей стране. Ну и такие, как выплата ежегодная трех базовых величин каждому человеку.