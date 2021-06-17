Отработка совместных действий с представителями МВД. Генштаб назвал особенности учений в Брестской области

О том, что каждый регион должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, накануне говорил Александр Лукашенко. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка, в том числе и в случае форс-мажора.

Такая военная тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти действовать по-армейски и выполнять учебно-боевые задачи. Охрана стратегических объектов, будь то мосты, магистрали или ключевые предприятия, несение службы на блокпостах, борьба с незаконными вооруженными формированиями, а по сути – суметь вычислить своих среди чужих, обеспечить режим военного положения на своей территории. Это азы в военном деле, которые предстоит усвоить гражданским за короткое время. Впрочем, не обойдется и без особенностей.