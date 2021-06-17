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Отработка совместных действий с представителями МВД. Генштаб назвал особенности учений в Брестской области

17 июня 2021 17:16
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Новости Беларуси. 17 июня в активную фазу вышли командно-штабные учения с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработка совместных действий с представителями МВД. Генштаб назвал особенности учений в Брестской области-1

О том, что каждый регион должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, накануне говорил Александр Лукашенко. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка, в том числе и в случае форс-мажора.

Такая военная тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти действовать по-армейски и выполнять учебно-боевые задачи. Охрана стратегических объектов, будь то мосты, магистрали или ключевые предприятия, несение службы на блокпостах, борьба с незаконными вооруженными формированиями, а по сути – суметь вычислить своих среди чужих, обеспечить режим военного положения на своей территории. Это азы в военном деле, которые предстоит усвоить гражданским за короткое время. Впрочем, не обойдется и без особенностей.

Отработка совместных действий с представителями МВД. Генштаб назвал особенности учений в Брестской области-4

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Первое, мы отработаем зональный принцип применения территориальных войск. Это когда по решению штаба зоны подразделение из одного района перебрасывается или перемещается для решения задач в другом районе. Для усиления другого района. Вторая особенность – это отработка вопросов взаимодействия, совместных действий с представителями МВД по несению службы на КПП. И будет отработано совместное патрулирование для обеспечения мероприятий военного положения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Андрей Матиевич # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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