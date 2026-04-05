Католический мир отмечает Пасху с особым торжеством и радостью
Праздничные богослужения в этот день проходят во всех католических храмах. Торжества начались еще ночью: в костелах благословляли огонь и воду. После службы верующие прошли крестным ходом – с зажженными свечами, вдохновленными песнопениями и молитвами, озаряя улицы мягким светом надежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поздравил христиан с Пасхой: осознание величия праздника преображает духовно.
Семьи с детьми, пожилые пары, молодежь – в этот светлый праздник верующие стекаются в храмы, чтобы стать частью этого чуда, ощутить единство в общей молитве и радости. «Христос воскрес!» – этими словами они встречают друг друга. В них – вся суть праздника, который тысячелетия объединяет людей в вере и надежде.
Пасха – это самый светлый праздник для всех людей. Поэтому каждый должен как-то с добротой, с душой, с открытой к Богу, к святому месту.
Пасха – это весна, это красота, это тепло, это добро, это всегда вкусно и весело, это всегда все родные рядом. У меня родители мои католики. Мы всегда празднуем две Пасхи. И дочка у меня одна – католичка – Яна, а Маша – православная.
Все-таки надо, чтобы была какая-то вера. Меняется все, а вера остается.
Литургии будут продолжаться весь день, наполняя сердца прихожан благодатью и радостью. Пасхальный период у католиков продлится вплоть до дня Сошествия Святого Духа. Завтра, 6 апреля, для верующих начинается Пасхальная неделя, или Светлая седмица, дни, когда каждый час наполнен радостью Воскресения.