Католический мир отмечает Пасху с особым торжеством и радостью

Праздничные богослужения в этот день проходят во всех католических храмах. Торжества начались еще ночью: в костелах благословляли огонь и воду. После службы верующие прошли крестным ходом – с зажженными свечами, вдохновленными песнопениями и молитвами, озаряя улицы мягким светом надежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил христиан с Пасхой: осознание величия праздника преображает духовно.

Семьи с детьми, пожилые пары, молодежь – в этот светлый праздник верующие стекаются в храмы, чтобы стать частью этого чуда, ощутить единство в общей молитве и радости. «Христос воскрес!» – этими словами они встречают друг друга. В них – вся суть праздника, который тысячелетия объединяет людей в вере и надежде.

Пасха – это самый светлый праздник для всех людей. Поэтому каждый должен как-то с добротой, с душой, с открытой к Богу, к святому месту.

Пасха – это весна, это красота, это тепло, это добро, это всегда вкусно и весело, это всегда все родные рядом. У меня родители мои католики. Мы всегда празднуем две Пасхи. И дочка у меня одна – католичка – Яна, а Маша – православная.