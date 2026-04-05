Традиционные немецкие мирные марши в канун Пасхи в 2026 году обрели особую силу. В то время как колокола звонят о Воскресении, на земле, свистят пули. Американо-израильские атаки на Иран, все еще неразрешенный кризис в Газе, эскалация на западном берегу реки Иордан, затяжное противостояние в Сирии и Йемене – вот истинный фон этого Пасхального Воскресенья. С таким посылом вышли на улицы тысячи немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники маршей заявили, что нынешние войны и гуманитарные кризисы, которые сегодня сотрясают не только Ближний Восток – это прямое следствие пренебрежения международным правом. По их мнению, вместо того чтобы раздувать военные бюджеты и накачивать оружием конфликтующие стороны, мир обязан вернуться к дипломатии, диалогу и справедливости.

Движение за мир в целом должно быть усилено, и мы также должны послать сильный сигнал против курса разжигания войны, на котором в настоящее время находится немецкое правительство. Вот почему я продолжаю приходить сюда каждый год.

Бесполезно говорить, что жизнь должна быть улучшена. Если и есть война, то жизни больше нет.

Берлин, Мюнхен, Штутгарт, Кельн и Лейпциг – лишь некоторые точки на карте народного возмущения. Полиция Штутгарта насчитала около трех тысяч участников, а в Берлине к демонстрантам присоединилась примерно тысяча человек. В общей сложности по стране пройдет более 110 акций протеста, продлятся они до 6 апреля.