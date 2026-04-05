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Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве

05 апреля 2026 09:45
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В самой колыбели христианства те, кто осмелился сказать «нет» войне, подверглись жестоким гонениям со стороны полиции. 17 протестующих были арестованы на манифестации в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве-2

Накануне сотни израильтян собрались на площади Хабима с требованием прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа. Митинг был полностью согласован с властями. Более того, Высокий суд Израиля прямо постановил, что силовики не имеют права разгонять демонстрации, если на них собралось не менее 600 человек. Но реальность, как всегда, оказалась циничнее. Когда число участников превысило некий негласный порог, полиция мгновенно объявила акцию незаконной.

# Израиль

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