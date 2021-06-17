Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Начинается командно-штабные учения с территориальной обороной Брестской области, где сформирован штаб с зоной Брестской области, штаб одного района, два батальона и одна стрелковая рота. Они выполняют задачи на своей местности в своих районах. Они охраняют те объекты, которые они повседневно видят и сталкиваются с ними. Люди идут даже с желанием, у них горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли. А в целом – это наша республика.