Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

Новости Беларуси. В активную фазу вошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В активную фазу вошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Начинается командно-штабные учения с территориальной обороной Брестской области, где сформирован штаб с зоной Брестской области, штаб одного района, два батальона и одна стрелковая рота. Они выполняют задачи на своей местности в своих районах. Они охраняют те объекты, которые они повседневно видят и сталкиваются с ними. Люди идут даже с желанием, у них горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли. А в целом – это наша республика.