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Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

17 июня 2021 11:06
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Новости Беларуси. В активную фазу вошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»-1

Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач.

Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Начинается командно-штабные учения с территориальной обороной Брестской области, где сформирован штаб с зоной Брестской области, штаб одного района, два батальона и одна стрелковая рота. Они выполняют задачи на своей местности в своих районах. Они охраняют те объекты, которые они повседневно видят и сталкиваются с ними. Люди идут даже с желанием, у них горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли. А в целом – это наша республика.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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