«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком

Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкретно у Минского молочного завода № 1 проблем с упаковкой нет, директор спокойно раскладывает варианты. Да, может быть, она где-то непривычная для потребителя, но, в конце концов, мы покупаем продукты не ради нее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть для того чтобы дать населению молоко в магазины, проблем нет? Не такая – будет такая упаковка. Но молоко то же, да? Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:

Молоко то же. С точки зрения упаковки немножко сложнее будет открывать. Александр Лукашенко:

Но это детали. Слушай, было бы что открыть. Когда-то, помнишь, из бидонов, из фляг завозили и в бидоны наливали. Все живы-здоровы, никто не заболел. Никакого вируса, никто не болел. Нормально было. Ну да, сегодня мы продвинулись далеко, поэтому надо держать этот уровень.