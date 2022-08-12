«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком
Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкретно у Минского молочного завода № 1 проблем с упаковкой нет, директор спокойно раскладывает варианты. Да, может быть, она где-то непривычная для потребителя, но, в конце концов, мы покупаем продукты не ради нее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть для того чтобы дать населению молоко в магазины, проблем нет? Не такая – будет такая упаковка. Но молоко то же, да?
Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:
Молоко то же. С точки зрения упаковки немножко сложнее будет открывать.
Александр Лукашенко:
Но это детали. Слушай, было бы что открыть. Когда-то, помнишь, из бидонов, из фляг завозили и в бидоны наливали. Все живы-здоровы, никто не заболел. Никакого вируса, никто не болел. Нормально было. Ну да, сегодня мы продвинулись далеко, поэтому надо держать этот уровень.
Так что можно не переживать – в ладони наливать молоко никто не планирует. Глядишь, и вовсе ситуация подтолкнет развитие экотрендов в стране. И та же установка Президента активнее использовать вторсырье сама собою начнет активнее реализовываться.
Александр Лукашенко:
Вот то, что ты должен сделать.
Тамара Чичиро:
Сложно будет…
Александр Лукашенко:
Это его дело, он же министр. Две позиции ему поручаю: эта и запчасти. Я не говорю, что это он сам будет делать. И тебя где-то нагрузит, он еще промышленность догрузит и прочее. Это целая индустрия.
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