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«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком

12 августа 2022 18:16
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Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкретно у Минского молочного завода № 1 проблем с упаковкой нет, директор спокойно раскладывает варианты. Да, может быть, она где-то непривычная для потребителя, но, в конце концов, мы покупаем продукты не ради нее.

«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть для того чтобы дать населению молоко в магазины, проблем нет? Не такая – будет такая упаковка. Но молоко то же, да?

Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:
Молоко то же. С точки зрения упаковки немножко сложнее будет открывать.

Александр Лукашенко:
Но это детали. Слушай, было бы что открыть. Когда-то, помнишь, из бидонов, из фляг завозили и в бидоны наливали. Все живы-здоровы, никто не заболел. Никакого вируса, никто не болел. Нормально было. Ну да, сегодня мы продвинулись далеко, поэтому надо держать этот уровень.

«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком-4

Так что можно не переживать – в ладони наливать молоко никто не планирует. Глядишь, и вовсе ситуация подтолкнет развитие экотрендов в стране. И та же установка Президента активнее использовать вторсырье сама собою начнет активнее реализовываться.

«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком-7

Александр Лукашенко:
Вот то, что ты должен сделать.

Тамара Чичиро:
Сложно будет…

Александр Лукашенко:
Это его дело, он же министр. Две позиции ему поручаю: эта и запчасти. Я не говорю, что это он сам будет делать. И тебя где-то нагрузит, он еще промышленность догрузит и прочее. Это целая индустрия.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Тамара Чичиро # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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