Лукашенко: в налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов

Налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником работников налоговых органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником работников налоговых органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан. Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. Убежден, ваши знания и опыт, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.