Прямой эфир

Лукашенко: в налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов

13 июля 2025 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником работников налоговых органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан. Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. Убежден, ваши знания и опыт, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как подбирают артистов в Театр-студию Киноактера? Художественный руководитель назвал главный критерий
13 июля 2025 07:33

Как подбирают артистов в Театр-студию Киноактера? Художественный руководитель назвал главный критерий

Какое кино нужно современному зрителю? Ефремов рассказал, как достичь успеха
13 июля 2025 07:25

Какое кино нужно современному зрителю? Ефремов рассказал, как достичь успеха

Почему «Беларусьфильму» дают ещё один шанс? Мнение народного артиста Беларуси
13 июля 2025 07:18

Почему «Беларусьфильму» дают ещё один шанс? Мнение народного артиста Беларуси