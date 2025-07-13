За сутки более 1,3 тыс. сотрудников Госдепа США были уволены в рамках реформы Трампа

В Вашингтоне началась дипломатическая чистка. Администрация Трампа приступила к реализации меморандума о массовых увольнениях в Госдепартаменте. Только за сутки на улицу было выброшено практически полторы тысячи служащих. Три сотни из них – опытные дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнение этой инициативы ранее было отложено из-за жалоб профсоюзов, однако на этой неделе Верховный суд США все-таки дал дорогу увольнениям. Известно, что общее сокращение штата Госдепартамента может достигнуть 3000 человек из 18 тысяч сотрудников. На этом фоне наблюдатели бьют тревогу, утверждая, что настолько резкие сокращения в ведомстве подрывают внешнеполитическую мощь США в разгар мировых кризисов. Ранее более 130 дипломатов в отставке и других высокопоставленных американских чиновников раскритиковали реформу в открытом письме президенту, однако это не спасло ситуацию.

Увольнение опытных дипломатов, в то время как в мире усиливается напряженность, разрушительно. Это самосаботаж.

Мне трудно поверить, что это происходит на самом деле. Сегодня я слышала о том, что они уволили женщину, которая говорит на пяти языках. Ее отправили другую страну, где сейчас идет война.

Важно поддержать тех кто так усердно трудился на благо нашей внешней политики. Я знаю это, потому что сама отдала 30 лет своей жизни, отстаивая интересы Америки за рубежом. То, что делает Трамп – незаконно.

В Госдепе же заявили, увольнения проходят в рамках оптимизации внутренних процессов, чтобы сосредоточиться на дипломатических приоритетах. Так, на данный момент под нож попали почти все кадры, в основном занимавшиеся приемом беженцев. Эксперты уверены, подобным образом Трамп попытался убить двух зайцев: ослабить помощь мигрантам и провести политику экономии госрасходов посредством сокращений. Все это часть объявленной в феврале реформы «Америка прежде всего». Согласно новому курсу Трамп намерен вернуть потраченные Байденом деньги, убирая лишних чиновников и ведомства, которые по его мнению не несут ничего полезного кроме попытки саботировать власть.