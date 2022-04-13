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«Чукотка – глянуть там на соседей». Лукашенко рассказал, что мечтает посмотреть на Дальнем Востоке

13 апреля 2022 18:24
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чукотка – глянуть там на соседей». Лукашенко рассказал, что мечтает посмотреть на Дальнем Востоке-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами.

Вы неоднократно говорили, что мечтаете побывать на Дальнем Востоке. И вот наконец. Какие еще места вы хотели бы посетить и какие у нас есть варианты сотрудничества с российскими регионами?

«Чукотка – глянуть там на соседей». Лукашенко рассказал, что мечтает посмотреть на Дальнем Востоке-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посетить Дальний Восток, но уже на больший промежуток времени. Моя мечта была побывать на Сахалине, когда Олег Николаевич там руководил этой территорией. Наверное, когда-то мы побываем. И вы былое вспомните. Камчатка – удивительное место. Магадан тоже известное в истории место. Ну и Чукотка – глянуть там на соседей.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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