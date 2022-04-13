«Чукотка – глянуть там на соседей». Лукашенко рассказал, что мечтает посмотреть на Дальнем Востоке

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами.

– Вы неоднократно говорили, что мечтаете побывать на Дальнем Востоке. И вот наконец. Какие еще места вы хотели бы посетить и какие у нас есть варианты сотрудничества с российскими регионами?