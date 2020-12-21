Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее
Новости Беларуси. Сторонники оппозиции продолжают призывать белорусов на уличные протесты. 20 декабря должен был пройти так называемый «марш народного трибунала», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы заявляли, что это будет самый массовый марш в истории Беларуси. Но вышло с точностью наоборот. В нескольких дворах собрались мелкие группы людей. Максимальная численность – 10-20 человек.
Оппозиционным СМИ было очень тяжело делать вид массовости, пришлось даже использовать фото и видео с предыдущих шествий.
Григорий Азаренок продолжит.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Этого дня мы ждали все. Рэжым доживал последние часы. Все прикорытники спешно покупали билеты в Зимбабве. Бастующая после народного ультиматума страна готова была встретить Новый год в новой Беларуси. Ведь неумолимо приближался день народного трибунала.
Григорий Азаренок:
После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения.
Григорий Азаренок:
Так пророчила «котлетная принцесса». Но заливалась не она одна. Целый хор кричал с заграничных насестов.
И вот этот день настал. 20.12.20. И в воздухе повис вопрос: «А где все?» Но змагары все-таки пришли. Ведь где, как не на протестах, можно найти свою судьбу.
Григорий Азаренок:
Есть только одна просьба к Министерству образования. Обратите внимание на сенницкую школу. Там все очень плохо с математикой. Один ее ученик не может сложить дважды два. Степа, вот столько – это не много. Это очень мало.
Ну, что ж, как говорил один сегодняшний именинник, других писателей у меня для вас нет. Они все одинаково безграмотные. Мелкие врунишки даже подсовывали фото с предыдущих маршей. А на показательных фотосессиях змагарыши тщательно старались спрятать свои светлые лица.
И тут их как холодной водой окатило. Оказалось, у МВД есть полная база данных всех, кто шатался по митингам. Имена, явки, пароли, адреса – все известно. Вы же любите полный деанон? А мы ведь предупреждали. Ждите, голубчики, гостей. Так и прошел «марш народного трибунала».