Прямой эфир

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее

21 декабря 2020 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сторонники оппозиции продолжают призывать белорусов на уличные протесты. 20 декабря должен был пройти так называемый «марш народного трибунала», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы заявляли, что это будет самый массовый марш в истории Беларуси. Но вышло с точностью наоборот. В нескольких дворах собрались мелкие группы людей. Максимальная численность – 10-20 человек.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-1

Оппозиционным СМИ было очень тяжело делать вид массовости, пришлось даже использовать фото и видео с предыдущих шествий.

Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Этого дня мы ждали все. Рэжым доживал последние часы. Все прикорытники спешно покупали билеты в Зимбабве. Бастующая после народного ультиматума страна готова была встретить Новый год в новой Беларуси. Ведь неумолимо приближался день народного трибунала.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-4

Григорий Азаренок:
После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-7

Григорий Азаренок:
Так пророчила «котлетная принцесса». Но заливалась не она одна. Целый хор кричал с заграничных насестов.

И вот этот день настал. 20.12.20. И в воздухе повис вопрос: «А где все?» Но змагары все-таки пришли. Ведь где, как не на протестах, можно найти свою судьбу.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-10

Григорий Азаренок:
Есть только одна просьба к Министерству образования. Обратите внимание на сенницкую школу. Там все очень плохо с математикой. Один ее ученик не может сложить дважды два. Степа, вот столько – это не много. Это очень мало.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-13

Ну, что ж, как говорил один сегодняшний именинник, других писателей у меня для вас нет. Они все одинаково безграмотные. Мелкие врунишки даже подсовывали фото с предыдущих маршей. А на показательных фотосессиях змагарыши тщательно старались спрятать свои светлые лица.

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-16

И тут их как холодной водой окатило. Оказалось, у МВД есть полная база данных всех, кто шатался по митингам. Имена, явки, пароли, адреса – все известно. Вы же любите полный деанон? А мы ведь предупреждали. Ждите, голубчики, гостей. Так и прошел «марш народного трибунала».

Случился ли в Беларуси 20 декабря «марш народного трибунала»? Взгляд Григория Азарёнка на происходящее-19

Григорий Азаренок:
А мы, пользуясь случаем, поздравляем с прошедшим всех сотрудников и ветеранов госбезопасности. Вы наводите ужас на предателей, шпионов, диверсантов и змагарышей. И это правильно.

Читайте также:

«Если бы такой персонаж, как вы...» Азарёнок ответил Познеру, Собчак и Сванидзе

В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Расследование Григория Азарёнка

Новым морфием – телеграмным – сегодня травят наших врачей. Мнение Григория Азарёнка

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Светлана Тихановская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
21 декабря 2020 16:39

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб
21 декабря 2020 14:59

Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб

«Главная цель проекта – не допустить изменения истории». Что говорят участники акции «Память сердца» в Витебской области
21 декабря 2020 14:41

«Главная цель проекта – не допустить изменения истории». Что говорят участники акции «Память сердца» в Витебской области