Новым морфием – телеграмным – сегодня травят наших врачей. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Кто и зачем провоцирует наших врачей? В последнее время на медицинское сообщество оказывается особое давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из различных источников льются фейки, деструктивные призывы и даже угрозы. И это в то время, когда специалисты борются со второй волной пандемии COVID-19. На поверку провокаторы оказываются людьми, не имеющими отношения к медицине. Об этом и не только – мнение Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Одна из самых жутких повестей Михаила Булгакова называется «Морфий». По сюжету молодой врач начинает принимать это одурманивающее вещество и постепенно сходит с ума, теряет человеческий рассудок, теряет квалификацию и делает свою жизнь и жизнь близких невыносимой. Новым морфием – телеграмным – сегодня травят наших врачей. Травят целенаправленно, безжалостно, с иезуитским расчетом. Белый халат для «беломайдана». Мнение Григория Азарёнка Началось все с первой волны пандемии. В овечьей шкуре фондов, программ, сайтов и платформ взаимопомощи в медицинское сообщество внедрялся волк провокаций. Благими словами, картинками, слезными статьями он усыпил бдительность благородных людей. Так действует сильнодействующий наркотик – сначала расслабляет и умиротворяет.

Григорий Азаренок:

А к выборам уже существовала целая одурманивающая грибница. Сотни чатов и Telegram-каналов, которые пытались создавать параллельную структуру не просто информирования, но и управления медицинским сообществом. И главное оружие – ложь. Ложь о якобы неправдивой официальной статистике про COVID. Как визжали и орали весной о социальной дистанции. Дистанцировались вы на митингах и площадях, фарисеи и лицемеры? Ложь о якобы угнетении и утеснении врачей, беспрерывные призывы уезжать подальше из, как они говорят, «этой страны», беспрерывный вой о разрухе и обнищании.

Григорий Азаренок:

Как оказалось, Telegram-канал «Белые халаты» вел безграмотный, наглый, тщеславный студентишка. Все выпускники медвузов знают, что там самая сложная учеба. Она не позволяет большую часть своего времени тратить на мерзкие инсинуации. Но этому персонажу интереснее были деньги. У своих зарубежных кураторов он просил 50 тысяч евро на свою, простите, деятельность.

Конечно, наши врачи – мудрые люди. Они не повелись на мерзкие призывы в стиле доктора Менгеле выходить на забастовки, не принимать пациентов, разглашать медицинские тайны. Министр здравоохранения о «ковидных» надбавках врачам: финансирование имеется в полном объёме Но новые и новые дозы морфия продолжают литься. Эта помойка недавно объявила, что обещанные доплаты за работу с ковидными пациентами люди не получают. Очередная мерзкая и наглая ложь.

Григорий Азаренок:

А в подтверждение – вот оригиналы расчетных листов. 1 700, 1 800, 2 600 рублей. 102 медработника 34-й поликлиники, работая 160 часов в месяц или 5 дней в неделю по 8 часов, получили 52 256 рублей. 330 работников РНПЦ «Кардиология», работая в обычном режиме, на общую сумму 260 000 рублей. Это достойная награда за труд, риск и профессионализм.