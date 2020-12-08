В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Расследование Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обыске у главаря группировки обнаружен внушительный арсенал различного оружия и спецсредств.

Они скрывались по разным адресам, пытались замести следы и планировали новые преступления. Основной мишенью были сотрудники милиции, их имущество и семьи. Кто эти люди, чего они хотели и что им теперь за это грозит – расследование Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В один момент телеграмная моча ударила в голову некоторым нашим согражданам. Они решили, что имеют право безнаказанно вершить суд над теми, кто им не нравится. А зарубежные экстремисты только и делали, что подстрекали – учили делать взрывчатки, горючие смеси, подробно инструктировали, как и куда скрываться. 2 октября подожгли дом и машину сотрудника милиции в Волковыске, а в ночь на 20 ноября в Гродно был и вовсе взорван автомобиль правоохранителя. Террористы думали, что останутся безнаказанными. Ошибались.

У меня целая машина арсенала, что вам еще нужно доказывать? Григорий Азаренок:

Это Николай Автухович. Ранее дважды судим за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконное хранение боеприпасов. Других борцов за светлые идеалы демократии у нас для вас нет. Бандиты, урки, уголовники и экстремисты. Сами это признают.

Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве рождаются именно идеи радикализма. Потому что другого никто не понимает. Григорий Азаренок:

А это его подельник Павел Сава. Безработный житель столицы, ранее неоднократно судим за разбой и грабеж. Революция таким – зеленый свет в жизнь. Вчера ты опустил себя на дно, а теперь можешь стать «героем» для зарубежных телеграмных помоек. Зато «непримиримый радикал» очень охотно сотрудничает со следствием.

Пару месяцев назад с Автуховичем Николаем Николаевичем в Волковыске сожгли машину и подпалили сруб. Ну, строящийся дом. Григорий Азаренок:

Но не успокоилась душа после поджога. Еще повзрывать захотелось.

В городе Гродно машину. Подорвал с помощью чего? Ну, я так предполагаю, тротиловой шашкой. Вы ее видели? Да, видел.

Григорий Азаренок:

Не смущало и то, что взрывом повредили и другие машины, и то, что рядом находился детский сад. Им все равно. Им же рассказали, что они за что-то хорошее борются. А на самом деле – откровенный терроризм. КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма Григорий Азаренок:

И подготовлены они были как боевики. В ходе осмотра гаража и автомобиля Автуховича и тех, кто помогал ему скрываться, нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, 1,5 тысячи патронов, оборудование для бесшумной стрельбы, магазины, 8 тротиловых шашек, 8 гранат РГД-5 с запалами, электродетонаторы, пятилитровые емкости с горючей жидкостью, готовые к подрыву, разгрузки, рации. Вот такие они – мирные протесты.

Григорий Азаренок:

Всего по этому делу задержаны 8 человек. Кроме тех, о ком мы говорили – Антон и Ирина Мельхер, Ирина Горячкина, Павел, Сергей и Любовь Резановичи. Преступники прятались в разных городах. Действовали как организованная группа – пароли, явки, конспиративные квартиры.

Григорий Азаренок:

Одна гражданка даже попыталась спрятать рюкзак с пистолетами, патронами и гранатами в лесу. Следствию известно, что группа готовила следующие террористические акты, Автухович пытался узнать данные сотрудников милиции. Задача стояла любыми средствами напугать, вывести из строя правоохранителей и тех, кто активно поддерживает главу государства.